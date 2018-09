Drenaje taponado por tanta basura que tira la raza

Quien debe andar analizando reforzar el reglamento de la ciudad de Culiacán es el alcalde Antonio Castañeda, para que se aplique una sanción más fuerte a quienes tiren basura en las calles y con esto evitar que, ante las lluvias, los drenajes sean colapsados, por lo que urge que los regidores se pongan las pilas y hagan también la propuesta, pa’ evitar que Culiacán siga sufriendo fuertes inundaciones. Interesados en interponer esta petición ciudadana y trabajar como inspectores aplicando multas, pueden comunicarse al teléfono (667) 758 70 00.

> Ayuda poco eficiente

Urge una buena coordinación entre el municipio de Ahome, Protección Civil y las Fuerzas Armadas, pues la atención a los damnificados no fue tan rápida como se necesitaba, y durante la noche de antier, el servicio de emergencias no funcionaba. La raza no sabía a quién acudir pa’ que las sacaran de sus casas, en donde el agua ya les llegaba hasta la cintura. Si usted sabe dónde conseguir un poco de coordinación y atención, échele el ‘fonazo’ al ‘presi’ de Ahome, Manuel Urquijo, al (668) 816 40 03, pa’ que ponga orden en todo.

> Mucho tráfico, pocos tránsitos

La Dirección de Tránsito Municipal en Guasave está buscando raza que le entienda al reglamento de Vialidad, pero que no se pase de lanza con los conductores, pa’ que regule el tráfico infernal que se genera en la zona del mercado y en las escuelas, pues al parecer los agentes que hay no la arman. Si te interesa, échale la llamada al ‘chaca’ de la corporación, Tomás Olivas, al (687) 872 18 18.

> Clases de ecología

Si alguien sabe de algún ecologista al que se le dé el rollo de dar clases, mándenlo de volada a Mocorito, pues con las lluvias de ayer, se pudo ver un montonal de basura que la raza tira por donde sea sin importar el lugar, y es que al llegar la corriente de agua al puente de Boca de Arroyo, el montón de botellas de plástico se hacía cada vez más grande, lo que indica que hace falta una gran cultura del cuidado del medio ambiente, y no nada más en la cabecera, sino en las comunidades. Si sabes de alguien que pueda aventarse el ‘jale’, márcale al coordinador de Ecología, Walter Pérez, al (673) 735 02 92.

> Que se los firme

Dicen que prometer no empobrece, y por ello el alcalde de Rosario, Manuel Pineda, les dijo a los elementos de Protección Civil que pronto les entregarán equipo, además anunció que el próximo año iniciarán la construcción de una base para bomberos. Los rescatistas están pensando en buscar un notario público para que elabore el documento y se los firme, no vaya a ser que a vuelta de año se le olvide o diga que no hay recursos. Si hay algún interesado, pueden acudir al Ayuntamiento rosarense o marcar al número (694) 952 04 10.