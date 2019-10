Dudas de la deuda

Pese a que los regidores autorizaron con condiciones al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, solicitar un préstamo de 40 millones de pesos a la banca privada para los drenajes caídos y socavones, los sectores de la sociedad ahomense no quedaron muy satisfechos.

Lo que pasa es que la administración chapmista cabildeó con los regidores ese proyecto, pero ni uno ni otro lo socializó para tener el consenso de la ciudadanía y, sobre todo, que participara en el proceso.

No hay duda de que el problema de los drenajes y socavones se tiene que atacar para evitar más muertes, pero los sectores de la sociedad quieren que se haga con celeridad y eficacia. Como no tienen la información completa les han surgido dudas sobre el proyecto de endeudamiento y su ejecución.

Por ejemplo, se habló de un comité para fiscalizar el gasto de esa deuda, pero no se sabe si ya se integró, quién lo va a conformar, etc. Incluso, se habla que con ese dinero se va a resolver 23 puntos de drenajes y socavones que no se sabe cuáles van a ser.

Por eso, es necesario que la administración chapmista o los regidores se reúnan con los líderes de la sociedad ahomense para nutrirlos de la información. Eso si quieren o les interesa transparentar el endeudamiento y aplicar la política de inclusión.