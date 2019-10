Dudas que matan. Tuvieron que pasar dos semanas para que dieran a conocer “su verdad”. López Obrador y su Gabinete de Seguridad informaron cómo fue el “jueves negro” que se vivió el 17 de octubre en Culiacán. Más de 12 diferentes versiones “oficiales” manejaron para llegar a lo de ayer. Aplica la fábula del “pastor y las ovejas”. Sí, ese pastor que mentía constantemente y cuando se trató de una verdad, nadie del pueblo le creyó. El secretario de la Defensa General, Luis Cresencio Sandoval, se afanó con videos y datos exactos para explicar cómo realmente sucedieron los hechos. Quien echó mano a la verborrea, la falacia encubierta en un intento por convencer de que no es un incapaz para mantenerse en su puesto de secretario de Seguridad Federal fue Alfonso Durazo. Mientras tanto, ahí presente, imperturbable, el almirante José Rafael Ojeda. Con el show montado ayer en la “mañanera” para dar a conocer a destiempo lo que sucedió en Culiacán, retumba y toma vigencia la pregunta lanzada a los integrantes del gabinete de Seguridad Federal que vinieron acá al día siguiente de su fracaso: ¿Van a renunciar al menos por vergüenza? Tal parece que no. Porque además de reconocer que “fallaron”, volvieron a erigirse como los “salvadores”. Sí, esos que evitaron una gran masacre, dicen, si hubieran ordenado continuar el operativo. El daño a la moral del Ejército está hecho. El daño al Gobierno federal está hecho. Nadie de los integrantes del Gabinete de Seguridad Federal ha dicho cómo recuperarán la gobernabilidad perdida. Aquí parece que pesa más una supuesta licencia de manejo falsa que tiene en la cárcel a Rosario Robles que la orden de un juez para aprehender a un delincuente y ser extraditado. La credibilidad de un gobierno quedó rota. Tantas mentiras lanzadas los evidencian. Si López Obrador no fuera el presidente, seguro desde algún lugar del país hubiera levantado la voz para gritar: “¡Renuncien, inútiles!”.

Los daños colaterales. Si el Gobierno Federal cree que “evitó mayores” daños colaterales, se está engañando solo. Hubo civiles que nada tenían qué ver con el operativo fallido y resultaron muertos, y otros lesionados. Esto duele que nadie lo mencione. Hay soldados lesionados. Un federal de caminos comentó en corto que sabía de un militar que le “volaron” una pierna. Y encima de eso, son los soldados a quienes están cargando la responsabilidad del operativo fallido. Eso duele. Y la imagen de Sinaloa que tanto ha costado ir limpiando, viene este operativo federal sin aviso alguno y la riega. Eso duele. Lastima a los sinaloenses. Claro que hay consecuencias. Pero quienes lo provocaron gozan de una gran impunidad. Y esa impunidad es lo que provocó el repudio de los mexicanos al expresidente Peña Nieto.

Se preparan. Si los diputados de Morena encabezados por Graciela Domínguez en el Congreso del Estado pensaron que sería fácil modificar la Ley Orgánica sin que se diera alguna rebelión de la UAS, están muy, pero muy equivocados. En estos momentos, todas las facultades de la Universidad Autónoma de Sinaloa están inmersas en la elección de sus delegados para el Consejo Universitario. Y esto es tan solo el preludio de lo que viene. Trascendió que ayer no se pudo realizar la elección de delegados en Ciencias del Mar. Hay rechazos a cualquier intento de dañar la autonomía.