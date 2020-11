Dudas sobre la auditoría a la Japama

Simulación. ¿Hubo o no el desfalco de 91 millones de pesos en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome?. Esa es la interrogante que surgió con más fuerza tras la conferencia de prensa que ofreció el gerente general de la paramunicipal Guillermo Blake Serrano en el que anunció que se ha respondido el 70 por ciento de las observaciones y que en cinco días más se hará con el resto. Ya el exgerente general de la Japama Luis Felipe Villegas había puesto en tela de duda la auditoría que realizó el exdirector de Ingresos Sergio Leyva a quien se le pagó un dineral por instrucciones del alcalde Guillermo “Billy” Chapman. La forma en que este procesó el caso genera más dudas que certidumbre sobre la auditoría. Muchos comentan que parece que es más simulación que otra cosa. Por ejemplo, que sentido tenía que el Consejo de Administración le diera 10 días a Blake para que respondiera a las observaciones cuando el caso se turno al Órgano Interno de Control que ya inició una investigación formal en el que los tiempos están a la voluntad del titular de esta dependencia Pável Castro Félix y no a la normatividad.



Autodescarte. Lo nuevo de la visita de Sergio Torres Félix a Ahome no es que se haya reunido con Miguel Ángel Camacho y con su grupo más amplio, sino que reveló que no buscará la candidatura a la gubernatura por el PRI. Y es que está fuera de este partido político porque abandonó a los sectores de la sociedad. No vio la necesidad de renunciar porque simplemente no refrendó su militancia. No había hablado más claro, lo que hizo tras renunciar como secretario de Pesca estatal. Lo que sì es que sigue con su misterio con qué partido aparecerá en las boletas electorales en el 2021, que es su objetivo, pero ya algunos aseguran que será con Movimien-to Ciudadano. En ese sentido, dicen que Sergio Torres dio un paso al vacío, ya que MC no tiene la estructura ni los recursos para dar la pelea.



La clave. Por si había alguna duda, la venta del terreno con el que pagó el Ingenio Los Mochis el impuesto predial urbano no la podrá hacer el alcalde Chapman. Como en otros casos, la clave son los regidores priistas. El coordinador de esta fracción en Cabildo, Raúl Cota Murillo, ya definió su posición: no están de acuerdo en la venta. Por el contrario, buscan declarar el lugar como patrimonio histórico de la ciudad. Así, muchos le dan más valor a esto que a las firmas que recaba el líder del PAN, Ariel Aguilar, para que no se venda ese terreno. Lo anterior porque aun si se juntan miles de firmas no es impedimento para que los regidores autoricen la venta.



Botellazos. La síndica de Topolobampo, Débora Preciado, protagonizó un escándalo ayer en la madrugada. Perdió la cabeza en una fiesta en la casa de un hermano. Tiró botellazos, lanzó ofensas, para terminar abriéndole la cabeza a su cuñada, María Julia Sánchez, quien se presentó en la Vicefiscalía para denunciarla. Por parte de Cabildo que la síndica ni se preocupe.



Informe. Por más logros que la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, haya mencionado en su segundo informe, los fortenses ya hicieron el juicio a su gobierno y no es bueno. Sin embargo, en las urnas en el 2021 se va a reflejar mejor.