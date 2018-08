Duelo de árbitros sin tarjetas

Las convivencias deportivas son fabulosas. Dejan constancia de amistad y compañerismo. Pero, -además- reflejan un sentido de que en las confrontaciones se ganan nuevos adeptos. Recientemente se llevó a cabo un partido de futbol entre el Colegio de Árbitros Nueva Generación Bardo Villa y sus similares de Angostura. El resultado de la contienda podría ser lo de menos. El marcador fue empate y se lanzaron serie de penales. En una atractiva jugada Mario Betancourt se llevó las palmas. Intentó una “chilena” y por poco la anota. De todas maneras no se fue en blanco, pues anteriormente había “mojado” las piolas rivales. Y algunos de sus “compas” le mencionaban como el Cristiano Ronaldo. El choque fue en la cancha de Tultita. Y al parecer se pagará la visita y los de Bardo Villa visitarán la hermana República de Angostura. Son de esas cosas que debieran repetirse, y así lo harán. No solamente se trata de soplar pitos, sino también darle de patadas al balón.Y a propósito de chorris, nalguis, prestimichis, -traducción- “Esta mañana vi llover y se me figuró verte”. ¡Ai´sí! Tener comunicación oficial y deportiva hace la diferencia. Las experiencias deben ser compartidas. Y sin tarjetas. Y ahí mismo, luego de la “fragorosa” batalla de silbantes en la cancha, al final disfrutaron de una carne asada, rociada con espumosas. O como se dice en el argot social: ¡Con bebidas refrescantes! ¡Andiké!Y aquí, sí, no se permiten refuerzos ni coleros.