Duelos de las calles entre operadores de transporte

Duelos de las calles. Así parecen sentirse los operadores del transporte público de Mazatlán, pues en prácticamente todas las zonas del puerto hacen de las suyas y violentan no solo todos los códigos de cordialidad, sino los mismos reglamentos de tránsito. En las horas pico se suben hasta las banquetas para no hacer fila y enciman sus unidades a los automovilistas, que prefieren darles el paso que tener un accidente con uno de estos “angelitos”, que eso sí, cuando uno de ellos choca, suelen ser muy solidarios y hasta montoneros para ir en rescate de su “compañero” accidentado. Ellos no van a cambiar, el problema es que parecen tener el visto bueno para llevarse altos y semáforos. En los últimos días ha habido accidentes y hasta una muerte relacionada con el transporte público. La pregunta es: ¿por qué nadie les pone un alto?

Financiamiento. En el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) fue aprobado el anteproyecto de presupuesto para el 2019; y la distribución y montos del financiamiento público para el gasto ordinario de los cinco partidos políticos que mantuvieron el registro estatal. El mayor beneficiado será Morena, que recibirá más de 43 millones de pesos, lo que supera con mucho los 8 millones que recibiera en este año. Le sigue el Partido Revolucionario Institucional, a quien le tocarán más de 29 millones de pesos; por los 33 millones que le asignaron en este 2018; PAN, casi 17 millones; PAS, casi 13 millones; y PT, con 10 millones de pesos. El anteproyecto será enviado al Ejecutivo del estado, que elaborará el proyecto de Presupuesto de Egresos para enviarlo al Congreso del Estado, donde los diputados locales tendrán la última palabra, si aprueban esta propuesta o le meten tijera al presupuesto para los institutos políticos, para el ejercicio fiscal del año entrante, al cabo estamos en la etapa de la austeridad.

Les falta más vigilancia. En el fraccionamiento Pradera Dorada, uno de los más nuevos y además alejados de la ciudad, los vecinos reportan que a todas horas ven a maleantes. La gente se ha atrincherado en sus viviendas. Ni siquiera salen a hacer uso de las áreas verdes, por temor a ser asaltados. La presencia de parejas sospechosas en moto, o de grupos de jóvenes en las banquetas, sin hacer nada de provecho, pero sí tomando y fumando, son una escena común, ante lo cual las familias de bien mejor ni salen de sus casas.

En el olvido. El canal de la avenida Santa Rosa está enfrentando una temporada de lluvia más sin que le sean colocadas grandes piezas del revestimiento de concreto que se desprendieron, precisamente durante un fuerte chubasco, pero que con las últimas lluvias, las partes que no están recubiertas socavaron más la tierra debajo de la avenida. ¿Estarán esperando las autoridades que el problema crezca, y que incluso se vaya un auto al hoyo, antes de resolver el problema?

Muy necesario. Ojalá realmente las autoridades municipales se apliquen en imponer fuertes multas a quienes mantengan la arraigada y nefasta mala costumbre de tirar basura en la vía pública. Ya en zonas como Olas Altas y todas las playas es común que tanto turistas como locales dejen sus desechos olvidados. Estas mismas personas son las que cuando van a otros lados, como a Estados Unidos, no tiran un solo chicle. La diferencia está en que mientras acá no pasa nada, allá sí los castigan. Multas altas y trabajo comunitario obligatorio, deben ser como mínimo, los castigos a los que tengan que hacer frente los que contaminen nuestra ciudad.