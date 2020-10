Dueño de Multigranos sigue sin dar la cara a productores

Como en feria. Empalmados por coyuntura, presiones o a propósito, el caso del desfalco millonario en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome y el segundo informe de gobierno no le redituaron ninguna ganancia política al alcalde Guillermo “Billy” Chapman. Por el contrario, le fue como en feria. Si creyó que el resultado de la auditoría le iba a subir los bonos, dicen que quedó más mal porque le fincan una corresponsabilidad del desfalco de 91 millones de pesos, como se lo señala el presidente de la Coparmex, Jorge López Valencia. En este caso se hizo la víctima, se llamó traicionado, discurso que siguió en el segundo informe de gobierno, en el que se agudizaron las incongruencias. Desmontada su perorata, se le suma el hecho de que el segundo informe está plagado de retórica.



Contumaz. No solo el enfrentamiento con los sectores de la sociedad sino al alcalde Chapman también lo alcanzan señalamientos de violar la ley en el caso del segundo informe de gobierno. Resulta que algunos empezaron a ver la posibilidad de denunciarlo formalmente por promocionarse usando recursos públicos. En la promoción del informe de gobierno se usó su imagen y su nombre, lo que se asegura que es una violación flagrante al artículo 134 de la Constitución Política Mexicana, que establece que la propaganda tendrá un carácter institucional y en ningún caso incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Y en la propaganda del segundo informe el nombre e imagen de Chapman se utilizó a más no poder.



Por más. Dicen que el líder sindical electricista Domingo “Mingo” Vázquez modificó su activismo. Dígase lo que se diga, va encaminado a penetrar en sectores más amplios de la sociedad con miras a fortalecer su proyecto de la alcaldía en el 2021. Es decir, su apoyo va a trascender más allá del sector deportivo, que en su nicho fuerte. Una es la puesta en marcha de una jornada de revisión visual a niños, jóvenes y adultos coordinada por Ernesto “Pepe” Ramos y Ernesto García Cota (hijo). El mismo “Mingo” Vázquez señaló que hará labor en el sector deportivo, pero también en otros.



Exclusión. Los indígenas del ejido La Florida están que trinan contra el gobierno federal que no los contemplan como comunidad indígena. Con esto los excluyen del programa 65 y Más bajo el pretexto de que no están en el padrón de pueblos indígenas del gobierno federal. Esto es por línea o de plano por desconocimiento de la ley de los funcionarios que operan el programa. La Florida aparece en el padrón estatal, censo hecho por la CDI. Aquí se debe de aplicar el principio de progresividad o el de pro persona. Los indígenas esperan que su líder Silvina Valenzuela se ponga en su papel.



Sin dar la cara. El dueño de Multigranos, Carlos Ramírez, la volvió hacer: no se presentó ante el juez para la audiencia en el juicio en el que se le acusa de fraude a los productores de trigo y maíz del Valle del Carrizo y del Valle del Fuerte. En dos anteriores citas, justificó con incapacidades médicas para no presentarse. Como el juez le rechazó la última, ayer se amparó. Después de 18 meses de que le entregaron la producción, Ramírez se resiste a pagar pese a sacarle provecho. Lo que sí es que el líder de los productores cenecistas Aristeo Verdugo sentenció que la lucha seguirá.



La cuña. Luis Alonso Ruiz se registró ayer para la presidencia de la Junta de Sanidad Vegetal del Valle del Carrizo. Así, Víctor García ya tiene contrincante para la elección del 27 de noviembre. La lucha se antoja encarnizada entre los morenistas de Ruiz y cenecistas de García.