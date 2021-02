Dulce Ruiz deja la presidencia del PRI en Ahome

Ascenso. El planteamiento de Dulce Ruiz de dejar la presidencia del PRI en Ahome en marzo solo aguantó unos días tras resultar candidata a la diputación local por el Distrito 04. Por presiones, por estrategia o por lo que sea, ayer César Emiliano Gerardo tomó protesta como nuevo presidente del tricolor, al igual que Santa Obidia Meza como secretaria general en lugar de este. Con el ascenso de Gerardo se fortalece la posición de Bernardino Antelo Esper, candidato a la diputación local por el Distrito Electoral 03, ya que es gente de este. De hecho, la estructura priista para el 6 de junio fue diseñada por Gerardo en su carácter de secretario general, por lo que la tiene aceitada. Sin embargo, Santa Obidia llegó para ver por los intereses del candidato a la alcaldía Marco Antonio Osuna.



Cobijo. La “crema y nata” del PRI, PAN y PRD estuvo en el acto en el que se le entregó la constancia de candidato a diputado federal a Agustín Peña Rivas. En la cueva del PAN estuvo el líder estatal Juan Carlos Estrada y el candidato de la coalición Mario Zamora Gastélum. Además, los candidatos a las diputaciones locales Bernardino Antel y Dulce Ruiz. El líder de los agricultores Marte Vega; el expresidente nacional del Consejo Coordinador Empresarial Juan Pablo Castañón; el presidente de la Coparmex, Jorge López Valencia; el presidente del Codesin en la zona norte, Rolando Mejía. Además, el líder pesquero Leonel Sánchez; el exalcalde Zenén Xóchihua; el expresidente del PAN Gustavo Soto Portillo, entre otros. Asimismo, María de los Ángeles Valenzuela, dirigente del PRD. Todo muy bonito, pero que se refleje en las urnas en forma uniforme está por verse.

Leer más: César Gerardo asume la presidencia del PRI en Ahome, Sinaloa



Tapadera. Algunos abogados no encuentran otra razón más que la soberbia del poder para que el secretario Juan Francisco Fierro se haya registrado como aspirante a la candidatura de Morena a la alcaldía usando recursos públicos. Y que él mismo lo haya socializado. Dicen que está frito por delito electoral. Por lo pronto, algunos esperan que Pável Castro Félix, titular del Órgano Interno de Control, le abra procedimiento, lo que muchos dudan porque está para ser su tapadera.



Con tiempo. A algunos en la Universidad Autónoma Indígena de México se les “cuecen las habas” para que salga la convocatoria para la elección del nuevo rector en lugar de María Guadalupe Ibarra Ceceña. Y es que la comisión que el consejo universitario eligió no la sacó fast track, con lo que desmanteló la “grilla” de que el documento ya estaba hecho y arreglado porque no era posible que la sacaran dos días después de su formación. La comisión, encabezada por Haydeé Avilés Anaya, les pegó una “cachetada con guante blanco” al postergar la presentación de la convocatoria. Es posible que salga esta semana.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Agustín Peña recibe constancia como candidato a diputado federal por el distrito 02 de la coalición Va por Sinaloa



Con el Jesús en la boca. Los que ya recibieron el cheque ya la hicieron, pero los que no siguen con el “Jesús en la boca” porque temen de que la empresa Almer de un momento a otro deje de pagarles. Sin embargo, los productores del Valle del Carrizo se la están jugando y más ahora que los transportistas también exigen el pago, lo que ya empezó tras bloquear las bodegas para que la empresa no sacara un grano más. ¿Y cuando Almer saque toda la producción y pare de pagar, qué van a hacer los productores y transportistas?