Dureza contra los que queman soca

No la tiene nada fácil Nicté Loi Ceceña Romero, subsecretaria de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado. Estuvo en Ahome para la instalación del Comité Municipal contra la Quema de Soca, a fin de aplicar los mecanismos jurídicos con lo que cuenta el Gobierno del Estado para combatir el problema. Ahí resaltó que, lamentablemente, los productores queman soca de manera constante, lo que incide en el cambio climático, acción que, en Sinaloa, ya es considerado un delito ambiental. Pero fueron contundentes: a quien dolosamente realice la quema de soca y esquilmos agrícolas, se impondrá una pena de uno a siete años de prisión, y una multa de 500 a 3 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización -UMA-. Así que ya se verá si los productores cumplen.

EN LAS FILAS cenecistas de Ahome no cayó de sorpresa que la lideresa María Amada Sánchez Solís se reuniera, junto con otros comisariados ejidales del sector priista, con el alcalde Gerardo Vargas Landeros. Algunos señalaron que el encuentro fue más bien de coqueteo abierto hacia el alcalde morenista. Sin embargo, los comisariados ejidales ponen por delante el argumento de que lo que les interesa es que se resuelvan las necesidades de las comunidades. Separan una cosa con otra, lo que realmente muy pocos les creen. Incluso, dicen que Sánchez Solís asegura que lleva en sus sangre lo cenecista y priista. Es decir, que anda por el mero surco de esas filas, pero como algunos saben que le gusta el poder, pues no ven remoto que se baje de un momento a otro del carro priista para subirse al camión morenista. ¿O no?

EL PRESIDENTE de la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente en Guasave, Jesús Rojo Plascencia, advirtió a los productores que, ante lo volátil que suele ser el mercado de granos, lo mejor que pueden hacer es no gastarse todo su dinero de la cosecha de maíz que les pagaron del ciclo que acaba de concluir, ya que ante lo caro que están los insumos y el cómo se han elevado los costos de producción, lo mejor es tener una reserva. Fueron 7 mil millones de pesos la derrama que dejó el maíz en Guasave la temporada que acaba de concluir, lo cual mueve la economía local, pero ante la poca agua en las presas, además de lo caro que están los fertilizantes y semillas, se tienen que preparar, pues nada les asegura que el maíz se los pagarán una vez más, a mínimo 7 mil pesos la tonelada.

LAS PLAGAS son uno de los temores más preocupantes para los agricultores en el Évora. En los últimos años, los altos costos de los insumos para tratar esta problemática han frenado la buena producción de las siembras de la región, que en general se ha visto afectadas por los diferentes tipos de plagas. Un problema que en la actualidad están enfrentando con tiempo para evitar pérdidas, Carlos Beltrán, dirigente de la Junta de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, sigue en la lucha por implementar la agricultura sustentable y está aprovechando la oportunidad para impartir cursos y enseñar a los agricultores a cuidar la siembra y no dañar el medio ambiente. Hecho que los campesinos deben de recibir con buenos ojos, porque ante la falta de apoyos de las autoridades para la compra de insumos o entrega de estos, su única salida más económica será unirse a la sustentabilidad.