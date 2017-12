EFM Capital expertis empresas familiares, pronto compra de 7 compañías que integrarán y por capital

* BP llega hoy a 100 gasolinerías y solo esta semana 3 en Monterrey; gana SAP contienda penal a Near; Telecomm declara desierta subasta para asesor de red troncal.

INFORTUNADAMENTE LA EVOLUCIÓN del sector financiero en el país aún es limitada, pese a la reforma financiera y los esfuerzos de autoridades como SHCP de José Antonio González Anaya, Banxico de Alejandro Díaz de León o CNBV de Jaime González Aguadé.

Para las Pymes, que son el grueso de nuestra estructura productiva, es más complicado que para las grandes obtener financiamiento en condiciones favorables y ni se diga el mantener una cobranza oportuna.

Estas circunstancias son el pan de cada día de 95% de las empresas que facturan menos de 100 millones de pesos anuales, e incluso el otro 2% que ya está arriba de 200 millones de pesos.

Pese a ello, muchas de ellas, son entidades con capacidad para crecer si contarán con capital o asesoría estratégica.

Este es el expertis del fondo de inversión regiomontano EFM Capital que comanda Manuel G. Martínez Gaxiola. No hace mucho le platicaba de la compra que realizó del 100% del capital de Garyr, experta con 40 años en el mercado en la manufactura de extintores y que fundó José Luis Loaiza.

En los últimos tres años ha realizado 7 operaciones. El detonador para su inicio en forma fue su participación en la venta a Femsa que dirige Carlos Salazar de Gorditas Doña Tota de Carlos Martínez de León.

Martínez Gaxiola de 46 años y quien trabajó por una década para Femsa, acompañó a los dueños de Gorditas Doña Tota por 2 o 3 años para revalorizar el negocio.

EFM Capital es un fondo orientado a atender empresas familiares. Con 40 ejecutivos también participan en el timón de la banca de inversión empresarial Oscar Morales Rodríguez y Félix Cárdenas del Castillo en innovación.

Otra apuesta fue Even Telecomm de Samir Kussaba que ya fue adquirida por el fondo Southern Cross que lleva César Pérez Barnés y quien en abril se desinvirtió de Grupo Expansión, hoy de Cinco M Dos de Édgar Farah.

Ahora mismo EFM Capital trae en su portafolio otras 7 operaciones de compra de empresas susceptibles de ser apuntaladas. Además la intención es integrarlas vía una controladora, juntas implicarán una facturación de unos 2 mil millones de pesos.

En conjunto pueden además aprovechar ventajas fiscales, mejorar el flujo, gozar de coberturas cambiarias, y otros elementos reorientándolas estratégicamente.

Las adquisiciones están en el campo de la educación, en este caso una universidad en el norte del país. También en tecnología, específicamente en TI, logística y manufactura entre otras.

En todas hay mucho trabajo que realizar, amén de una inyección de más de mil millones de pesos que vendrán en partes iguales por parte del propio del fondo, una firma financiera y pequeños inversionistas que podrían subirse hasta con 5 millones de pesos en lo individual.

Las operaciones podrían estar listas para la primera mitad del 2018 y los tiempos para la desinversión subsecuente dependerán del grado de maduración del proyecto, para lo cual se descansaría en otros fondos o incluso la BMV de José-Oriol Bosch o BIVA de Santiago Urquiza, si sus condiciones son adecuadas.

Ya se imaginará que en el campo de empresas familiares hay todo por hacer.

* * *

UNO DE LOS nuevos invitados en el negocio de venta de gasolina, es la poderosa inglesa BP que comanda aquí Chris Sladen. La multinacional colocó su primer estandarte en ese ámbito tan vistoso apenas en marzo, con el compromiso de ensanchar más su presencia. BP es un viejo actor en el país con una historia de 50 años. Bueno pues fíjese que hoy miércoles abrirá ya su gasolinería número 100, con las cuales su presencia abarca 12 estados. El nuevo punto estará en Monterrey, en donde esta misma semana inaugurará tres estaciones. BP tiene un plan de inversión a largo plazo en lo que es la venta de gasolina, y contempla crear una red de mil 500 puntos para 2021, o sea el equivalente al 10% de los que hoy existe. Hoy en día ya atiende a más de 250 mil clientes, a los que vende 4 millones de litros de una gasolina con tecnología mejorada (Active) que obviamente aumenta el rendimiento. Así que BP va muy en serio.

* * *

LA NOTICIA ES que SAP, líder en el mercado de software de aplicaciones corporativas, acaba de apuntarse una victoria ya irreversible en un viejo expediente de carácter penal que arrancó la española Near Technolgies, ahora Dominion, que representa aquí José Antonio Goñi. Fue el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal quien negó un juicio de amparo de esta última para tratar de ejercer acción penal contra SAP que comanda Rafael Sánchez Loza por un supuesto fraude que no pudo comprobarse. Se aducía un servicio deficiente y se buscaba una indemnización de 10 millones de dólares.

* * *

RESULTA QUE EL proceso de selección para elegir al asesor financiero que ayudará a empujar una Asociación Público-Privada (APP) que eche a andar la red troncal de telecomunicaciones que utilizará un par de hilos de la CFE que dirige Jaime Hernández, se declaró desierta. Ahora habrá que esperar para enero. Quizá para esa fecha Telecomm que comanda Jorge Alberto Juraidini realizará la nueva convocatoria, en un segundo esfuerzo que se hará con tiempos recortados. Esta otra opción pretende lograr que la cobertura de Internet universal se haga realidad en México.