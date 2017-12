¿EL ALCALDE CULICHI SEGUIRÁ DE FESTEJO?

DE CELEBRACIÓN. Quien al parecer no se repone de la celebración de Navidad es el alcalde culichi, Jesús Valdés, quien no tuvo evento público el día de ayer.



NI LA ENCHILADA. Luego de que verbeneros llegaran hasta los golpes para que les dieran un espacio por el bulevar Rafael Buelna y ofrecer su mercancía en estas fechas, ayer se empezaron a ir varios, pues aseguran que la venta no sirvió y no se quedarán hasta el 6 de enero, como se dijo, pues no le ven el caso. Si ya saben que desde hace años en la verbena no les va tan bien, para qué pelear tanto por algo que nomás no.



TIEMPITO. La raza conductora de Guamúchil pide al presi que los semáforos nuevos los mande regular bien porque no duran nada y en igual de dar mayor circulación provoca más congestionamientos.



¡SEGURO TE ROBAN! Tal parece que el operativo de seguridad en Ahome por estas fechas se durmió, pues en plena mañana de Navidad sujetos armados quitaron en la México 15 cinco troconas Lobo a un conductor, quien llevaba las unidades en un vehículo tipo nodriza. ¡De plano!



A RESOLVER BRONCA. Al que se le viene una bronca enorme es al oficial mayor de Rosario Cleofás Lora, luego de que los vendedores de la verbena dicen que no vendieron lo suficiente y quieren más días para recuperar lo invertido;pero, los vendedores que están todo el año no están muy de acuerdo.