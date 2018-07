EL ALCALDE DE SALVADOR ALVARADO REGRESÓ CON TODO

PÓNGANSE DE ACUERDO. En donde no se ponen de acuerdo para cobrar y argumentar el costo de los servicios sanitarios es en la Central Millenium en Culiacán, ya que Profeco dice una cosa y la administración de la terminal hace otra.



A METER TURBO. Como que a la Japama le hace falta un buen de energía pa’ que arregle el lío de drenaje en el ejido 5 de Mayo, y es que tienen más de 20 días con el taponamiento y no hay nadie que se acomida a ese jale. Y es que si no es la Japama, ¿quién podrá ayudarlos, pues?



HARTOS DE ESPERAR. Raza de la colonia Lomas del Mar, en Guasave, se manifestaron en el Palacio Municipal porque hace más de un mes dejaron de trabajar en la pavimentación de dos de las cuatro calles que les tienen bloqueadas y han sido víctima de robos al dejar sus vehículos afuera de sus hogares, por lo que le exigen al gobierno que se ponga a chambear ya.



LLEGA CON TODO. A su regreso al mando de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz llegó con todo al anunciar que se retomará el programa del alcoholímetro, pues en los últimos meses este trabajo se había relajado. A ver si la raza le baja al consumo de alcohol en la vía pública.

CUÁL SERÁ EL OBJETIVO PRINCIPAL. Más de 70 motocicletas fueron decomisadas por tránsito en Mazatlán durante el operativo de Cero Tolerancia. Nada mal para un fin de semana, ¿acaso se buscará la prevención o la recaudación de lana para el Ayuntamiento?