EL DEBATE está de luto

Permítasenos en esta ocasión ocupar este espacio, destinado a tratar temas relacionados con la política, la economía y la sociedad de nuestra ciudad y estado, para tocar uno que, además de sorprendernos por lo repentino, nos tiene lastimados como la familia que somos en EL DEBATE, y es la prematura partida de nuestra compañera María Graciela Gaxiola Peralta.

Grace —como la llamábamos en la Redacción— perdió una larga batalla contra un mal de salud que le aquejaba desde hace ya un tiempo, y que la llevó a retirarse de la actividad para enfrentarla con valentía y dignidad.

Mujer de belleza serena, de trato serio y amable, se distinguió por estar siempre dispuesta al trabajo en el área que le apasionaba: la cultura y el arte, además de contar con talento para el canto, que la llevó a formar parte de un grupo coral. No era extraño toparse con ella por los pasillos y escucharla realizando solfeo.

Habiendo ingresado a la empresa en enero del 2007, fueron poco más de once años los que Grace realizó sus aportaciones no solo para EL DEBATE, sino para otros productos de esta misma empresa, hasta marzo del 2018, cuando dejó de laborar para someterse a un tratamiento médico, que finalmente no pudo ayudarla a superar la enfermedad. Pero en ese tiempo se hizo del aprecio de todos y cuantos la conocimos.

Hoy lamentamos su dolorosa partida, y nuestro corazón está con su familia, rogando por que encuentre pronta resignación ante la sensible pérdida. Graciela, descansa en paz.