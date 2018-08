EL EXDIPUTADO ANDRÉS FÉLIX DA CLASES DE INGLÉS

ÓRALE. Quien parece que ya se resignó a que el góber no le dará chamba en las arcas del gobierno es el exdiputado Andrés Félix, quien ya regresó a dar clases de inglés a una preparatoria de la UAS.



ABUSADOS. ¡Un SOS a los cuicos y autoridades policiales en Ahome pa’ que se pongan buzos caperuzos con sus rondines en las escuelas! Ya son ocho los planteles de educación básica visitados por los cacos nomás en lo que va de vacaciones e inicio de clases. Alguna estrategia se puede diseñar pa’torar a los malosos y cuidar el patrimonio de los morritos, ¿no creen?



MENTIRAS. Después de la alarma que cundió a través de las redes sociales por el supuesto robo de niños en Mazatlán, el jefe de la policía, Joel Ernesto Soto, salió a desmentir tal versión y dijo que no hay denuncia alguna. La gente espera que así sea.



OTRA DE AGUAS NEGRAS. Ahora fueron vecinos de la colonia 88 en Leyva Solano quienes alzaron la voz para que la Jumapag vaya y les solucione el brote de aguas negras que desde hace más de un mes padecen, además algunos habitantes se han empezado a enfermar de vómito, diarrea y dolor de cabeza por soportar a diario los fétidos olores. ¡A trabajar se ha dicho, Jumapag!



SIN UN QUINTO. Los jefes de familia traen la bolsa vacía luego de que tuvieron que pagar los gastos del regreso a clases, y ahora resulta que los directivos de las escuelas hasta les tienen de sorpresa una lujosa lista que incluye hasta los pintarrones de los profes. Muy abusado con este tema se tiene que poner el jefe de los Servicios Regionales, Lizandro Sillas, para que los profes no encuentren su agosto.