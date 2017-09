¿EL MATERIAL DEL BACHEO ES DE BUENA CALIDAD?

. El secre de Obras Públicas del estado, Osvaldo Angulo, asegura que el material con el que se hace la chamba de bacheo es de calidad. Será que el secre viaja en avión que no se percata de que salen hoyos nuevos todos los días.La alcaldesa de Guasave, Diana Armenta, busca refinanciar la deuda por más de 100 millones de pesos que se adquirió con Bansí, producto de las 11 mil lámparas LED que se adquirieron en la administración pasada, aunque, aparte de dar ese paso, también se debería exigir que les arreglen los equipos, porque la mayoría no sirve.. Primero la zona serrana de Concordia, ahora hay denuncia de habitantes de la sierra de Rosario que según son amenazados por un grupo delictivo. El alcalde Manuel Pineda tiene que ponerse las pilas para evitar más desplazamiento forzado.Al alcalde de Ahome, Álvaro Ruelas, se le ha visto bien preocupado por las noches en las obras de la Zona 030, especialmente en el callejón Agustín Melgar. Dice que toda la remodelación debe quedar para el 31 de octubre. ¿Será?El alcalde Carlo Mario tendrá que ponerse las pilas, pues Salvador Alvarado está reprobado en materia de transparencia, y es que los jefes de los departamentos del Ayuntamiento no saben cómo llenar los formatos que les piden, esto lo resaltó la síndica procuradora Rossy Díaz.