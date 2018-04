EL REGIDOR JAIME QUIÑÓNEZ ANDA MUY CONFUNDIDO

¡NI DE AQUÍ, NI DE ALLÁ! Quien necesita un psicólogo es el regidor culichi Jaime Quiñónez, ya que no sabe a qué partido le va, si a Morena o al Panal, partido por el que es militante y funcionario.



EL RETRASO. En donde tienen bien enojada a la raza es en la calle El Salvador en la colonia La Gloria, ya que tienen detenidos los trabajos de pavimentación porque dicen que no hay lana, y mientras el dire de Obras y Servicios Públicos no da la cara.



PELIGROSA. Una de las banquetas de la calle Allende y Álvaro Obregón en el centro de Los Mochis está en pésimas condiciones, hasta la raza se anda torciendo casi los tobillos al pisar los hoyos que ya se forman. A ver cuándo Josué Jacinto Sánchez, de Obras Públicas, le pega una manita de gato.



ÓRALE. Bajo el argumento de que es un proyecto institucional, la CONANP autorizó al Gobierno del Estado la instalación de la iluminación de la Isla Venados de la noche a la mañana, donde se invertirán más de 11 mdp en cuatro días.

MÁS DE LO MISMO. Una vez más productores de maíz se plantaron en la caseta de Cuatro Caminos en Guasave para ajustar al gobierno federal y se les paguen apoyos que se les adeudan desde 2015, aunque esa historia ya está muy vista, pues liberar el paso vehicular no le hace ni cosquillas al gobierno. Prueba de ello es que ahí los tienen todavía, en espera de una lana que a fuerza la quieren hacer de agua.