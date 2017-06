EL TIANGUIS TURÍSTICO SIGUE EN MARCHA

Sigue en puerta el Tianguis turístico en Sinaloa a pesar de que la inseguridad va en aumento; el secre federal de Turismo, Enrique de la Madrid, confirmó que el evento se llevará a cabo dentro de 10 meses.Urge proteger a la raza ante cualquier accidente como el que ocurrió en Centro Histórico de Maza —donde dos trabajadores quedaron semienterrados por un deslave, por suerte, no pasó de más de un susto.. Ya ni la amuela Vladimir Espinoza, dire del Instituto Municipal del Deporte en Guasave, pues el campo de softbol Natalio Palma ya no puede ser utilizado debido a que ya ninguna de las lámparas funciona.Proveedores del Ayuntamiento de Mocorito ya pegan de gritos, pues van seis meses de gobierno de Memo Galindo y ni siquiera les han abonado a la deuda y no se sabe hasta cuándo habrá lana.. Y que la senadora Diva Hadamira Gastélum se pone a decir que urge abordar la bronca de la prostitución en el país, como si no se supiera que el problema va pegado con otras broncas, como educación, narcotráfico, pobreza, etc. etc.