EL TRIBUNAL ELECTORAL YA BUSCA BILLULLO

SOLICITUD DE LANA. Quienes ya andan buscando lana para salir adelante con el proceso electoral es el presidente del Tribunal Electoral, Guillermo Torres Chinchillas, quien dijo que necesita 40 mdp.



SE HACEN LOS SORDOS. A pesar de que el dire de Vialidad y Transporte en Guasave, Sergio Zavala, se ha cansado de decirle a los concesionarios del transporte urbano que si no tienen dinero para adquirir aunque sea unidades seminuevas, por lo menos le hagan mejoras a las que tienen, pero los transportistas se hacen los sordos, pues mantienen circulando camiones que ni para el yonke sirven.



VIENE LA VEDA. A ver cómo les pinta el panorama a los pescadores, pues ya en mayo comienza la veda en bahía y alta mar, lo que significa para la mayoría un golpe a su economía, ya que, según el líder pesquero, Jaime Salazar, el Empleo Temporal es un apoyo, pero a final de cuentas insuficiente. A ver si las autoridades correspondientes les echan un ojo pa’ que al final no la pasen tan amolados.



ÓRALE. Mañana llega a Mazatlán el presi Enrique Peña Nieto, y las obras en el Centro Histórico no han sido terminadas. ¿Quién va a pagar por esta irresponsabilidad?



NECESIDAD. En el cruce de las calles Gabriel Leyva y Miguel Hidalgo de Los Mochis, en el centro de la ciudad, sería bueno que pusieran un semáforo peatonal, pues hace falta. Ojalá a Alejandro Luna Peña, dire de Vialidad y Tránsito de Ahome, se le prenda el foco.