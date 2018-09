EN MAZA, NADA DE ALCOHOL EN EL PASEO COSTERO

SIN LANA. Quien al parecer anda corto de presupuesto es el secre de Obras Públicas del estado, Osvaldo López Ángulo. Dijo que están limitados para arreglar baches en carreteras.



¿CUMPLIRÁ LA AMENAZA? En Mazatlán todos están al pendiente de cuántos caerán este fin de semana en los separos de la Policía Municipal, luego de que el secretario de Seguridad Pública, Joel Ernesto Soto, dejó en claro que no permitirá más el consumo de bebidas embriagantes en el paseo costero.



¿Y AHORA QUIÉN PODRÁ AYUDARNOS? Parece que es lo que dicen los ahomenses que se quedaron, de al tiro, perplejos cuando su alcalde, Manuel Urquijo, dijo que no hay tiempo pa’ pedir lana pa’ tapar tanto bache que hay en el municipio. Pues a ver si cuando haya tiempo... la raza aún tiene carro pues’n.



SIN ABASTO. Por todos lados están brotando aguas negras por Guasave, y aunque la Jumapag le está haciendo la lucha, parece que no se dan abasto. Hay gente en colonias y fraccionamientos que denuncia muy molesta su descontento, pero parece que adonde deben hablar con más enjundia, que es a la Jumapag, no han hecho el ruidos suficiente para que les resuelvan.



ÉCHELE GANAS, DIRE. Luego de que se anunciara una chamba intensa por Guamúchil ante la falsa alarma de robo de chamacos, y el dire de Seguridad Pública, David Silva, diera indicaciones a los polis de estar al tiro ante cualquier sospecha, hubo gente que completó la petición de seguridad no solo pa’ los niños, también para adolescentes.