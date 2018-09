¿EN QUÉ ESTARÁ CONCENTRADO EL ALCALDE CULICHI?

ÓRALE. Quien anda muy escondidito es el alcalde culichi Antonio Castañeda, quien desde su llegada evitó andar en mucho evento público. Será que está concentrado en preparar su informe y su salida como presidente interino.



NO HAY QUE SER. Que muchos de los pacientes en traslados que llevan en las ambulancias se les mueren nomás porque la gente no les cede el paso, eso es lo que dice Liliana Vega, quien es coordinadora administrativa de Cruz Roja en Guasave. Este dato está canijo. Como ciudadanos, urge ser más consientes y dar el paso a estas unidades porque, lo que para nosotros parece un minuto, pare ellos es la diferencia entre morir o vivir.



TRUCHAS. A ver quién es el valiente o el elegido de la Dirección de Seguridad Pública en Mocorito pa’ que se vaya a vigilar la comunidad de San Benito, pues la raza dice que les andan volando el cableado en las casas y no hay polis pa’ calmar a los pillos. Carlos Alberto Chávez, el director de la corporación, tendrá que organizar a la gente pa’ checar ese dato. La bronca es que hay pocos elementos.

LLUEVE SOBRE MOJADO. Los locatarios del Mercado Independencia dicen que en temporada de lluvia “llueve más adentro que afuera”, puesto que en la remodelación de este lugar se les ha olvidado colocar los vidrios para impedir que la lluvia se meta al mercado. Menos mal que no ha venido a Los Mochis el gobernador Quirino Ordaz, que siempre acude a desayunar ahí.



INSEGURIDAD. Además de los robos a comercios, los choferes del transporte urbano son víctimas frecuentes de los ladrones. Van 30 asaltos en el año, y contando. Piden más seguridad al secretario de Seguridad Pública en Mazatlán, Joel Ernesto Soto.