EN QUÉ SE DESTINARÁ EL BILLULLO DE LA RECAUDACIÓN DE LA USE

¿PENSARÁ BIEN? El secre de Finanzas, Carlos Ortega, ya debe ponerse a pensar muy bien en qué se va destinar todos los millones de pesos de la recaudación de la USE.



MANO DURA. Al parecer la cosa va en serio en Salvador Alvarado, pues el presi Flavio Sánchez anunció que denunciarán penalmente y actuarán contra quien resulte responsable del incendio del basurón, a ver qué tanto tiempo lleva esa investigación.



NO LLEGA LA LANA. El préstamo quirografario que solicitó el gobierno de Guasave a la banca, para cubrir pendientes de sueldos atrasados y aguinaldos, parece que se hará de agua por lo que el alcalde Víctor Espinoza está preocupado, pues cree que al final les suelten menos lana de la que pidieron.



MANIPULACIÓN. Dicen las autoridades mazatlecas que hubo saldo positivo en el operativo de Semana Santa, pero las cifras nos revelan tres ejecutados y tres decesos en accidentes. Quizás están malinformando al alcalde Joel Bouciéguez.



NO PASA NADA. Ernesto Suárez, chaca de Japama, reconoció que los pillos sí se han clavado medidores en diferentes zonas de Los Mochis, pero que no los pone en alerta porque son hechos aislados. ¡Fíjate nomás! Tal vez al chaca de la chota, Carlos Alberto Acuña, sí lo debe poner alerta tanto robo, ¡¿no?!