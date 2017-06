Sí trabaja pero no se ve. El alcalde de Angostura, José Manuel “Chenel” Valenzuela López, con molestia señala que sí están trabajando en el Ayuntamiento para el progreso del municipio, sin embargo, no se han visto proyectos en puerta, pues aunque han solicitado muchos, no han tenido respuesta. ¿Será que los tienen trabados o solo dicen que trabajan pero no? Sin embargo, “Chenel” recalca que están trabajando en temas más importantes para el municipio, que son la cultura y el turismo, pero tienen un gran problema, porque la ciudadanía ya empezó a notarlo. Por otra parte, sí se ha visto mayor impulso a la cultura en esta administración de “Chenel”, y hasta firmaron un convenio con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), donde inician un camino buscando convertir la cabecera municipal en un Pueblo Señorial, tal y como lo hizo el vecino municipio de Mocorito, por lo que deben aplicarse y prevenir algunos detalles, principalmente la mentalidad de los comerciantes y su gente, pues si van a ir en busca de dicho distintivo, y más aún, de convertirse en Pueblo Mágico, tienen que ir cambiando y que comprendan que deben recibir a los visitantes con los brazos abiertos para impulsar en gran medida su desarrollo en ese sentido.



Los meterán en cintura. Parece ser que el Gobierno Municipal de Salvador Alvarado está cumpliendo al 100 por ciento con el objetivo de despejar la vía pública de los comercios que la tenían invadida en distintos puntos de la ciudad, y el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez asegura que no darán más prórrogas a los comerciantes que han incumplido para que despejen las áreas, pues el plazo que les dieron está por vencerse. Aseguran que en este trabajo no habrá marcha atrás, todos deberán acatar las reglas, pues ya son varios años que se inició con esto y no se ha visto un resultado completo.

No cambia ni tantito el panorama. Como cada año, los productores agrícolas dijeron no tener nada qué festejar en su día, pues la situación se les ha complicado, y según señala el líder de la Coalición de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp), José Guadalupe Guillén Rentería, en el gremio hay incertidumbre y zozobra, al estar cosechando y ver que los precios se están cayendo. El panorama se avizora difícil, porque les adeudan recursos y si no les cumplen con el pago de éstos, la afectación podría ser grave para el próximo ciclo y el año entrante se verían envueltos en una severa crisis, sin tener los medios para iniciar el nuevo ciclo.

Y no se acaban las observaciones. En donde anda queriendo explotar una bomba es en el Ayuntamiento de Salvador Alvarado, y es que la síndica procuradora Rossy Díaz de González comentó que andan surgiendo ciertos imprevistos desde el año 2012 en cuanto a observaciones de la Auditoría Superior del Estado (ASE); sin embargo, las administraciones anteriores se han hecho de la vista gorda, aparentemente, porque desde hace tiempo esas peticiones se vienen alargando. ¿Andará algo turbio por ahí y no querían que saliera a la luz, o prefirieron tirarle la bolita a las otras administraciones?