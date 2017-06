El viaje. El alcalde de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, se encuentra preparando la maleta para realizar el viaje a la celebración del 4 de julio en Estados Unidos, gracias a la invitación que año con año han venido recibiendo de la ciudad hermana de Ontario, California. En esta ocasión va acompañado de una gran comitiva, por lo que planean la salida terrestre en el camión del municipio, y se espera que además asistan el director de Promoción Económica, el presidente de la Canaco, algunos empresarios más, así como cuatro regidores. Hasta ahora se sabe que la agenda de trabajo es de llegada el día 3 en la noche, participar en el tradicional desfile del día 4, y al día siguiente, un cierre de actividades con una comida.

Abastecimiento de agua. Será a finales del mes de septiembre cuando los trabajos de la construcción del acueducto que suministrará del vital líquido a la cabecera municipal de Mocorito se vean concluidos. Ésta es la primera obra con la que el alcalde Guillermo Galindo Castro busca atacar el grave problema de sequía que han venido sufriendo y que se espera ponerle fin. Hasta ahora se ve con buenos ojos el proyecto, y se espera que no haya contratiempos, porque es el primer proyecto que se trabaja para la distribución de agua en las colonias.

Es la campaña previa. Quien al parecer no pierde oportunidad de hacer presencia en los actos oficiales donde hacen entrega de algo beneficioso para la población en general es el tesorero del Ayuntamiento de Angostura, Alberto “El Capi” Rivera Camacho, y es que sabe manejar bien sus cartas para darse a conocer entre los angosturenses, ya que los comentarios en las calles y por los corrillos de la Presidencia Municipal señalan que es el posible candidato a presidente municipal. ¿Será que desde ahorita anda haciendo campaña sin que se dé cuenta José Manuel “Chenel” Valenzuela López, el actual presidente, quien también ha de querer buscar reelegirse, o de plano ya cedió a favor de “El Capi”?

El llamado. Luego que ha habido asentamientos humanos de manera irregular, el director del Instituto Municipal de Planeaciónl (Implan), Aarón Meza Rodríguez, ha hecho un llamado a la población para que no se deje engañar, y si van a adquirir un terreno que busquen que tenga validez y los servicios que pueda ofrecer el Ayuntamiento, por lo que es necesario verificar que los terrenos se encuentren con la autorización del municipio. Por lo pronto, hay dos asentamientos que se encuentran en proceso de verificación, que son Colinas del Sur y Huertos Universitarios, pero aún no se entrega la autorización, por lo que les pide no adelantarse si antes no se considera un terreno que se encuentre fuera de peligro para las familias que vayan a asentarse.