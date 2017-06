Las contradicciones. Las condiciones de pobreza que se viven en la sindicatura más grande de Angostura, La Reforma, es un tema que debería someterse de inmediato a Cabildo, porque con ello se han venido despejando una serie de conflictos, como es el alto índice de robo a casa habitación, además de estar focalizada la zona con el mayor número de personas con alto consumo de drogas y enfermedades de transmisión sexual, y es que hasta ahora a ninguno de los regidores de Cabildo, que encabeza José Manuel “Chenel” Valenzuela, parece importarle. A poco de cumplir los seis meses al frente del Gobierno Municipal, los integrantes de las comisiones de Salud y Seguridad nomás han venido escuchando el clamor de la gente pero poco se han puesto a gestionar en este tema, y ahora el síndico municipal, Irrael Guadalupe Valenzuela Ureta, dice que anda buscando que se invierta para convertir en un desarrollo turístico el campo pesquero.

La falta de decisión. Vaya sorpresa que se ha llevado el presidente de Jempresa, Jesús Valenzuela Rubio, quien a un año de haber asumido la responsabilidad de la asociación de Jóvenes Empresarios de Salvador Alvarado no ha podido incrementar la membresía de socios nuevos, y es que pese a que se ha invitado a formar parte y sobre todo a integrarse en el mundo laboral como emprendedores de un nuevo negocio, nomás no hay intención de la juventud. Reconoció que el esfuerzo de las instituciones educativas deberá encaminarse a fijar en los estudiantes la mentalidad de emprender su propia empresa y no solo quedarse como empleados.

La derrota. Con una amplia ventaja Arcelia Prado recibe el refrendo por tercera ocasión para estar al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en Sinaloa, dejando muy lejos a su adversaria y quien encabezó la Planilla Roja, Maripaz Rodríguez, esposa del excandidato a presidente municipal de Salvador Alvarado, Gilberto “El Güero” Ojeda, recibiendo con esto el también exdiputado federal el segundo golpe en un proceso electoral. Y es que esta posición ha venido acariciándola desde hace tiempo la guamuchilense, pero parece ser que en la región fue mucha más la gente que le falló al no entregarle su voto de confianza, generando con ello la derrota a esta posición.

La recordadita. Alumnos de la escuela primaria Samuel M. Gil le recordaron al presidente municipal, Carlo Mario Ortiz Sánchez, de un acuerdo que había llevado con los directivos y con ellos para darle mantenimiento a uno de los salones que tiene una columna que obstruye la vista para que los pequeños miren el pizarrón. ¿Pero será necesario que los pequeños le tengan que recordar?, pues no había hecho nada al respecto, ni se había acordado. Será bueno que recuerde cada uno de los acuerdos que hace en los Lunes Cívicos, pues muchos de los apoyos que hacen en estos eventos son necesarios para que los pequeños tengan mejor calidad educativa, y son olvidados por las autoridades municipales.