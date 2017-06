Las sorpresas. El as sobre la manga que ofreció el recién desempacado líder del PRI en Mocorito ha puesto a muchos priistas en el ajuste de los dimes y diretes, al otorgar la dirigencia de la CNOP en el municipio a José Alfredo López Castro, quien de manera extraña su antecesor es su hermano Alberto López Castro, por lo que todo quedó en familia y sin hacer mucho ruido, porque hubo más de alguno que despertaba interés en este espacio, sin embargo, se quedaron viendo lejos, porque no hubo oportunidad de nada; en donde también dieron sorpresa es en Salvador Alvarado, al nombrar a Cornelio Telles como el nuevo dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, que pudiera traducirse como un “apoyo” a su declinación a buscar la dirigencia del PRI, para lograr la unidad. De todos los apuntados en Salvador Alvarado al único que no se le ha otorgado un espacio es a Justino Rivera, ¿será que por rebelde se le ha negado una oportunidad?

Fallas en la calidad. Qué harían con tantos millones que se invirtieron en la presa Eustaquio Buelna, y es que toda la población se hace la pregunta, porque no obstante de que la inauguraron, las fallas en la calidad siguen apareciendo. Ahora los topes presentaron problemas, dado a que el concreto con el que fueron hechos no tenía la calidad necesaria, y es que la pregunta que los ciudadanos se hacen es: ¿Cuánto se ahorraría la administración saliente, que presidía la hoy exalcaldesa Liliana Angélica Cárdenas Valenzuela, en comprar material de más baja calidad que el que se tenía contemplado?

Y meses después... A pesar de que el banderazo de la obra de la pavimentación de la calle principal de la colonia Aviación se dio en el mes de marzo, autoridades municipales se encontraban sin información de cuándo iniciaría, comentó el director de Obras Públicas, Víctor Manuel Parra Melesio, quien dijo que después de tanta espera y de tantas preguntas acerca de esa obra, les llegó el aviso de que la construcción empezaría a la brevedad, pero a tres meses de ese banderazo parece indicar que mañana será el gran día para que dé comienzo, sin embargo, ¿será algo ya concreto, o solo será para apaciguar la inquietud de la ciudadanía mocoritense porque se aproximan las lluvias?

Va de nuevo. Los socios de la Cámara Nacional de Comercio del Évora nuevamente lanzan el programa Festival de Ofertas en el Mirador de la presa Eustaquio Buelna, y es que éste es el segundo intento, luego que los azotes de la violencia que se dejó sentir a principios del mes los obligó a posponer para mediados del mes de julio. En este segundo intento esperan que la calma recobre su confianza y que la gente salga a la calle. El presidente de la Canaco, Heriberto Sánchez Luque, la anunció de nuevo, y esperan que no haya balacera para que todo funcione como se tenía preparado.