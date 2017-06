Haciéndose los disimulados. El que quedó muy formal de desazolvar los arroyos del municipio de Salvador Alvarado para el 20 de junio es el director de Protección Civil, Luis Alberto Gastélum Camacho, pero parece que la coordinación del trabajo con el director de Obras y Servicios Públicos, Hugo Alberto Soto Mata, fue nula, porque las quejas de parte de la ciudadanía que habita para las orillas del arroyo El Zopilote son todo lo contrario, ya que señalan que hacen las cosas a medias, porque solo desazolvaron una parte del arroyo. A ver si organizan bien el trabajo, porque si la flojera les gana, van a perjudicar a muchas familias alvaradenses, o por lo menos que supervisen, porque según ellos ya se terminó de desazolvar, y resulta que éste es el principal arroyo que causa inundaciones a poco más de seis colonias por las que cruza.

In fraganti. En una de las acostumbradas transmisiones en vivo que ha venido haciendo el exregidor Romeo Gelinec Galindo, detectó in fraganti una camioneta del Ayuntamiento de Salvador Alvarado en un recorrido por la colonia Universitarios fuera de horario y con una actividad personal. En ese momento la que asumió la responsabilidad de tomar el caso fue la regidora Iliana Moraga, quien mencionó que se presentaría esta acción ante Cabildo. Hasta ahora la autoridad no ha mencionado alguna acción a tomar o la forma en defender el caso, porque a final de cuentas no se ha tomado la medida de estacionar las unidades al término del horario de trabajo.

En el pasado. Las que sí son eternas son las sesiones de Cabildo en Angostura, pues los regidores no logran ponerse de acuerdo para que éstas sean más ágiles y poder lograr algún avance, que se vean reflejadas en acciones concretas para el bien del municipio, pues van en retroceso, ya que cada sesión busca que se lea el acta anterior, y si no les gusta los temas tratados, piden que se cambie, sin embargo, deben reconocer que lo que no están viendo son los intereses de los angosturenses, y buscar obras, traer beneficios, hablar claro sobre los proyectos que quieren realizar, y no ir siempre en el pasado. Sin embargo, pareciera que es algo que solo está a su alcance, porque se llevan más tiempo corrigiendo el acta anterior, si lo dijeron así o no, que en proponer acciones en beneficio de la sociedad a la que representan.

El cónclave. A los que se les vio la mañana de ayer en un restaurante de la ciudad en una de las mesas de banqueta fueron a los regidores de oposición, Heriberto Sánchez e Iliana Moraga, del PAS; Otoniel González, del PRD, y Reynaldo Leyva, del PAN. Se les observó en un diálogo muy entretenido, tanto, que ignoraban a la gente que iba y venía; como que el tema que analizaban era de sumo interés. ¿Acaso lo presentarán en la próxima sesión de Cabildo?