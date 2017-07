Caprichoso. Tremenda cachetada con guante blanco fue la que recibió el alcalde de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, durante la presentación del Plan Municipal de Desarrollo, y es que apenas iniciaban la reunión donde lo dieron a conocer, cuando regidores de oposición decidieron retirarse, ya que aseguran que no los tomaron en cuenta para la elaboración del mismo, y que no es la primera vez que el presidente municipal lo hace, incluso recalcan que no le gusta cumplir las reglas, señalando que él es presidente y las cosas se tienen que hacer como él lo dice. Tras este episodio, la pregunta que la mayoría se hace es: ¿Qué están haciendo los otros regidores que aprueban todo y ni siquiera verifican si es en bien de la ciudadanía, o si nada más lo hacen porque pertenecen al mismo partido político que el alcalde?

Son los olvidados. Pese al gran desapego del gobierno hacia el sector productivo, los agricultores siguen trabajando para recibir apoyo, por lo que el líder de los cacahuateros, Silvestre Valenzuela Parra, asegura que no se cansarán hasta recibir los apoyos para los temporaleros, ya que son el único sector que no recibe apoyo del Procampo; sin embargo, no se avizora un buen panorama para este cultivo, pues desde hace varios años no han funcionado las siembras de sorgo, y muchos de ellos, si no reciben este apoyo, procederán a no sembrarlo. Por su parte, el presidente del Comité Municipal Campesino número 9 de Angostura, Daniel Urías, afirma que solamente les han dado largas, aunque son pocos los temporaleros en ese municipio, si el apoyo no llega en estos días, después será más difícil ser beneficiados. Lo malo es que las lluvias llegan en forma en cualquier momento y es ahí cuando ellos aprovechan para sembrar, pero si no hay apoyo, el trabajo no será parejo.

Vieron solo la parte técnica. El problema que tenían con los motores en Costa Azul, Angostura ya quedó solucionado de parte de la Jumapaang, pues se hizo el cambio de motor, pero la problemática no paró ahí, pues atendieron la parte técnica y se olvidaron por completo que el derrame de aguas negras dejó sus consecuencias, las cuales pueden llegar a afectar a la población. Es por esto que se requiere que el área de Ecología, a cargo de Arnoldo Angulo, entre en acción, pues el foco de infección que se ha generado es grande, y las especies, sobre todo las de concha, pueden estar contaminadas. Pareciera que no se vio más allá del problema de los motores.

Preocupante el lento avance. A pesar que, según el presidente de la Asociación Ganadera Local de Mocorito, Waldemar Angulo, se lleva un buen avance en el programa de areteo de los hatos, falta más del 50 por ciento de los animales en ser registrados, lo cual debe realizarse en un lapso de un mes aproximadamente. Se espera que los socios no dejen pasar el tiempo, porque de lo contrario no tendrán acceso a apoyos ni programas si no cuentan con el arete de sus animales; a ver si no están dejando todos para el último y luego se les pasa el tiempo y terminan quedando fuera.