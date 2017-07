Los ausentes. Siempre se ha dicho que los funcionarios públicos están para atender a la ciudadanía en temas de interés y así juntos llegar a un acuerdo, algo que está complicado para los ciudadanos de Angostura. A inicio de semana y resulta que las figuras principales del municipio no se encontraban, tal es el caso del presidente José Manuel Valenzuela López, el secretario del Ayuntamiento, Jorge Guadalupe Barrón Estrada, el tesorero Alberto Rivera Camacho, y por último, el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura, Arturo Ávila Atondo. Es del conocimiento de todos que estas figuras deben andar haciendo gestiones para que el municipio progrese, sin embargo, el problema es que tales señores salen y no dejan encargado a nadie, o simplemente te dicen que regreses otro día, sin importar qué tan lejos vivas o cómo le hagas para trasladarte. Mínimamente deberían dejar un encargado que pueda dar soluciones a unos problemas, pero no lo hacen. ¿Así cómo, pues?

El mismo mensaje y nada concreto. Quien siempre trae las mismas promesas a los productores de la región del Évora es la presidenta de la Liga de Comunidades Agrarias de Sinaloa, Ana Cecilia Moreno, misma que también es diputada, ya que en su discurso siempre señala que va a gestionar, no obstante, tanta gestión nomás no ha llegado, ya que el precio de los cultivos no se ha establecido, aunado a que faltan apoyos pendientes que se les otorguen a los productores. Por ello es que los productores ya no creen en tanta gestión, y es que no saben si está de parte de ellos o de la diputación en favor de las autoridades.

En crisis. El corto presupuesto que se destinó tanto para Mocorito, Salvador Alvarado y Angostura ha provocado, en el caso del Colegio de Ingenieros, un problema, pues desde enero a la fecha no han tenido obras importantes porque no existe el recurso, sin embargo, tal parece que esto no le ha molestado tanto al presidente municipal Carlo Mario Ortiz Sánchez, porque tampoco está saliendo a hacer las gestiones necesarias y así hacer obras de alto impacto. Cabe señalar que los trabajos que le ha tocado inaugurar, como es la plazuela y el Mirador de la presa Buelna, fueron obras gestionadas en el gobierno anterior. Y cuando al final llega una buena obra, las licitaciones benefician a empresas foráneas, en lugar de que la construcción la hagan ingenieros locales, y así, crear una cadena en ganancias locales.

Por la independencia. El que partió ayer para ser parte de los festejos de la Independencia de Estados Unidos fue el alcalde de Mocorito, Guillermo Galindo, quien recibió la invitación a esta festividad desde el pasado 23 de junio de parte de la presidenta de la ciudad hermana de Ontario, California, Dorothy Pineda. El primer edil acudió acompañado de la primera dama y de un regidor de cada fracción.