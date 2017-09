El ganado hizo de las suyas. Mientras el cuerpo de regidores de Salvador Alvarado y el presidente Carlo Mario Ortiz Sánchez se preocupaban por cuidar el Parque Mirador la Presa Eustaquio Buelna de los ciudadanos para que no hicieran destrozos, más de 50 vacas invadieron el lugar dejando huellas pintadas y desechos por doquier. Al parecer, al plan estratégico para el cuidado del lugar le hizo falta trabajarse más y prever el mayor número de problemáticas posibles, pues no tomaron en cuenta que los animales podrían ser un problema, más aún al haber en los alrededores áreas donde éstos pueden tener mucho qué comer.

¿Ahora sí será la buena? Después de varios anuncios en lo que va del año, la regidora de Salvador Alvarado, Iliana Moraga Inzunza, asegura que ahora sí aplicarán sanciones en puestos de comida y restaurantes cuyos trabajadores no utilicen cubrebocas, situación que no es exclusiva de esta administración, sino que comenzó hace ya algunos años atrás. Ojalá y esto no quede en otra advertencia más, pues la salud es lo primordial para la ciudadanía, ya que un gran número de gente llega diariamente a comer en estos lugares, donde deben prestar un servicio y productos de calidad.

No hay vuelta de hoja. Apenas a un mes de haber tomado las riendas del Módulo de Riego 74-1 en Angostura, y el nuevo presidente, Wilfrido Bejarano Lerma, ya tiene que enfrentarse a un enorme adeudo que se tiene con la Conagua y se viene arrastrando desde el año 2012, el cual asciende nada menos que a 6 millones de pesos. Aunque el líder agrícola asegura que buscará la manera de negociar y lograr que reduzcan la deuda, de cualquier forma es muchísimo dinero, pero de cualquier manera tiene que pagarse para poder acceder a más apoyos de este organismo.

Huelga o aumento. En el Ayuntamiento de Mocorito el presidente municipal, Guillermo Galindo Castro, así como el tesorero, Jaime Angulo López, tendrán que echarle un muy buen ojo a las finanzas del municipio, pues tienen que presentar una buena contrapropuesta ante la solicitud de un aumento del 10 por ciento del personal del Sindicato, esto si no quieren que los trabajadores se vayan a huelga, la cual han emplazado hasta el lunes 11 del presente mes, para tener la oportunidad de negociar dicho aumento salarial.

Algo es algo. Hace tiempo que se está hablando de la remodelación de la Casa de la Cultura de Angostura, pues es un espacio que hace falta para poder trabajar más en este ámbito, para lo cual el director de Obras Públicas, Álvaro Camacho Beltrán, señala que el recurso asignado hasta el momento es de 850 mil pesos, pero desafortunadamente solo alcanzará para las losetas. Por algo se empieza, pero si quieren avanzar con este proyecto tendrán que aplicarse y realizar más gestiones para que puedan concluirlo.