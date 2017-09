Sin temblar. Como dice el dicho, cuando veas las barbas del vecino recortar pon las tuyas a remojar, y en donde parece que nomás no hay ni calambres ni preocupaciones por la serie de anuncios de perredistas que se suman al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, “AMLO”, es en el PRD de Salvador Alvarado, que encabeza el actual regidor Otoniel González, y es que parece que la división local que existe los ha llevado a un grupo en pensar en sumarse en alianza con el Partido Acción Nacional, y el otro, a ser los mismos beneficiados con la distribución de las candidaturas a su favor.

Limpiecitos. Los que dicen que no se andarán enredando con la elección de un candidato que esté inmiscuido o coludido en actos de corrupción son los líderes de los partidos PAN, PRI y PRD, quienes aseguran que buscarán que sus aspirantes a alguna candidatura se encuentren limpios. En donde aseguran que este tema es de análisis y de un proceso que ya se ha venido realizando para evitar cualquier situación que manche al partido es en el PAN, y es que Gustavo Pérez Camacho asegura que se realiza una especie de investigación para evitar cualquier tipo de ciudadano que no coadyuve con los ideales de su partido.

El cuidado. Mucho se ha hablado del acierto que tuvieron los gobiernos de Liliana Cárdenas con el arranque del proyecto y del actual munícipe Carlo Mario Ortiz de impulsar el proyecto del Mirador de la Presa Eustaquio Buelna como un proyecto familiar, sin embargo, el descontrol del ganado que sueltan en la presa para el consumo de la pastura que siembran bajo la mirada de consentimiento de líderes agrícolas, ganaderos y de la Conagua, nomás no tiene quién le ponga una rienda, y es que ésta es una práctica común que año con año se realiza, pero ahora no midieron las consecuencias de dejar el ganado suelto en el vaso de la presa y prueba de ello es lo generado el fin de semana, porque quedaron destrozados parte del área de juegos por la presencia del ganado. Ahora lo que se espera es que la denuncia de sanción hecha por el titular de Servicios Públicos, Fausto Favela, realmente se llegue a concretar y no solo quede en palabras al aire.

¿Y la atención? Vaya que cuando caen las gotas azota una tormenta, y esta ocasión el jefe de Servicios Regionales de la Sepyc, Lizandro Sillas López, tuvo un tormentón seguramente durante todo el día, porque al inicio del día le cayó la tremenda noticia que un plantel de Mocorito y otro en el municipio de Angostura se habían manifestado cerrando las puertas y evitando el acceso a maestros y alumnos. No obstante, la llamada de alerta que le dieron las maestras ni lo sacaron de su oficina para verificar cuál era el problema, ya que como respuesta les dijo que tomaran una foto y se la mandaran. A ver qué hace el resto de la semana, porque si no da respuesta pronta, las clases en los planteles se van a detener y quienes saldrán más perjudicados serán los niños, quienes ni culpa tienen que las escuelas no estén en condiciones de utilizar.