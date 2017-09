El reto. Vaya que el vocal ejecutivo del INE en la región del Évora, Eduardo Cantú Mac Swiney, ocupa hacer una labor titánica de lograr vencer la apatía que existe en la población joven en los procesos electorales, y es que no es que no quieran, sino que para muchos ya es cansado andar en los procesos de porristas y acarreadores de sillas con la única intención de ser tomados en cuenta, y a la hora de la distribución de los espacios políticos son pocos los que gozan de una verdadera oportunidad, situación que año con año los jóvenes han venido denunciando al interior de los partidos.

Sin ser incluyente. Como que el lema del Gobierno de la Gente que utiliza el presidente municipal de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, no aplica en todas las personas del municipio, ya que en su administración no se ha preocupado por atender las necesidades de las personas con capacidades diferentes. Lo que sí parece que tuvo es arranque de caballo y parada de burro, porque al inicio de su administración formó un Consejo Consultivo de Personas con Discapacidad, pero a raíz de ello no se ha visto acción de gobierno que vaya encaminada a mejorar a este grupo, por lo menos no hay acciones de beneficio que sean visibles.

El problema de nunca acabar. Los habitantes del campo pesquero Costa Azul ya no hallan a qué santo rezarle, pues por más quejas que ponen y denuncian, el problema de las aguas negras sigue presente; primero en el mes de junio denunciaron la contaminación que provoca la fuga de aguas residuales que se encuentran junto al malecón, luego la falta de motores en el cárcamo, lo que provocaba también brotaran aguas negras por la calle principal. Lo ideal sería que el gerente de la Jumapaang, Arturo Ávila, agilice sus trabajos de gestión ante la Ceapas para comprar los tres motores, si no después va a tener que implementar brigadas de salud para combatir las enfermedades que surjan de ese foco de infección.

Con nuevos bríos. En donde ya se preparan para iniciar el proceso de elección del nuevo presidente del Comité Municipal es en el Partido Acción Nacional en Salvador Alvarado, y es que todo pareciera indicar que no se quiere llegar a un 2018 desgastados por el proceso interno, porque el actual líder del PAN en el municipio, Gustavo Pérez Camacho, asegura que se buscará la unidad y con ello salir fortalecidos para luego definir los cuadros que saldrán a abanderarlos con las candidaturas.