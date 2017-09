Como que la Virgen le habla. Repentinamente el personal de Vectores en Salvador Alvarado comenzó con un paro de labores ya que, según afirma el delegado sindical de la Sección 80, Juan Antonio Rodríguez, el secretario de Salud en Sinaloa, Alfredo Román Messina, nada más no escucha las peticiones que le hacen sobre las carencias en las distintas delegaciones a pesar de que los trabajadores laboran con poco equipo y el presupuesto reducido. A ver para cuándo sale a aclarar las cosas el funcionario estatal, pues los trabajadores aseguran que no piensan salir a laborar si no les resuelven su situación.

En puras promesas. Los que esperan que ya se aterricen las promesas que han aplazado por más de tres años son los vecinos del municipio de Angostura, y es que cuando no les dicen que ahora, les dicen que mañana o pasado, pero que ya les van a construir el tajo de la carretera Guamúchil-Angostura y con ello generar la rúa más recta y evitar los peligros que ésta tiene por tanta curva. El que ahora les anuncia que será este año cuando se concrete es el diputado federal Evelio Plata Inzunza, y pues ahora lo que esperan es que se aterrice a la brevedad y de manera rápida, porque lo que es la obra, tiene poco más de tres años con los accesos construidos y dejados a la mitad.

Dura la carga. Luego que se aclarara la situación y se definiera que como presidente del Patronato del Carnaval Guamúchil 2018 continuará el ‘profe’ Sandro Alonso Navarro Montoya, éste deberá empezar a trabajar a la de ya en la organización de la fiesta, debido a que le quedó muy alto el zarzo la vez pasada que la organizó, y que, sin duda, será un parámetro para medir al alcalde. Con esta situación, de seguro Carlo Mario Ortiz Sánchez no piensa perder la oportunidad, por lo que ya debe platicarlo con Sandro y dejarle muy claro que el Carnaval es del pueblo y para el pueblo, por lo que la intención que se tuvo, de segmentar un área VIP los eventos, fue lo que generó mayor especulación entre la gente del pueblo y que en esta fiesta que será en año electorero pudiera ser tomada como un arma de doble filo.

Se tiran la bolita unos a otros. Ahora están como el “yo no fui, fue teté” los de la Conagua ante las manifestaciones pacíficas de los productores, donde les sacaron los trapitos al sol dando a conocer que se estaban haciendo desfogues a la presa Eustaquio Buelna, pues aseguran que solo tiene nivel para hacer la repartición de agua para consumo humano y agrícola. A ver cuál es la respuesta del director de la Conagua en Sinaloa, José Antonio Quintero Contreras, para regresar esa agua que, según los agricultores, ya se perdió.