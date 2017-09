Que se vea el IPR. Con el movimiento que se está llevando a cabo en el municipio de Angostura, donde los productores conformaron un Frente de Defensa del Impuesto Predial Rústico para que el dinero que se les cobra por el IPR sea regresado mediante obras, están dando un golpe de autoridad ante los mismos funcionarios, a quienes, al parecer, esto no les interesaba, pues los productores se quejan que nunca fueron capaces de aplicarlo a las comunidades donde más se requiere. Falta ver de qué manera tomarán esto los funcionarios, como es el caso del presidente municipal José Manuel “Chenel” Valenzuela López, así como los que manejan las finanzas, y es que tienen mucho trabajo qué hacer, ya que las peticiones son bastantes en las comunidades.

Se la van a jugar. Los pescadores angosturenses se van a jugar su última carta para ver si la situación se compone para ellos luego del mal inicio que tuvieron con la zafra del camarón, y es que según dice el líder pesquero, Jaime Salazar de la Cerda, por la baja producción decidieron autovedarse, esperando salir a alta mar el próximo 15 o 16 de septiembre, pues es su última esperanza de poder ver un mejor resultado. ¿Será que ya no habrá vuelta de hoja si la situación no se compone en alta mar?

Por algo se empieza. Y tocando el tema de la pesca, una opción que el municipio angosturense puede llegar a tener para contrarrestar las malas zafras en el mar es el turismo, pues las playas son lugares concurridos y demandados por la gente, y en cuanto a esto, luego de varios años de estar hablando de un malecón en La Reforma, finalmente se dio el primer paso para iniciar con la elaboración del proyecto. A ver si “Chenel” Valenzuela no se duerme en sus laureles y esto solo queda en un proyecto, pues a la gente le hace mucha falta tener otras opciones para ganarse la vida además de la pesca, y esto puede ser un buen comienzo.

No ven claro. A los que traen a puro papeleo y nada más no les dicen nada concreto es a los productores agrícolas, pues les adeudan el pago de apoyos del maíz, sorgo y trigo desde hace más de dos años. José Guadalupe Guillén Rentería, líder de la Coalición de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp), señala que extraoficialmente saben que los recursos ya están listos, pero no se ha dado información oficial, y tan solo del año pasado les deben más de 280 millones de pesos de adeudo. La estrategia que planean para el 18 de septiembre, si no les pagan antes, es plantarse en las instalaciones de la Sagarpa, en Culiacán, para hacer presión, aunque también deberían pensar en estrategias diferentes, para ver si finalmente consiguen un resultado, pues esta forma de presionar es lo que siempre hacen y las cosas siguen igual.