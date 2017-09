Podría ser Valenzuela o Díaz. Aunque muchos creen que el secretario del Ayuntamiento, Roberto Valenzuela Leal, pinta para sustituir al presidente municipal de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, en caso de que abandone el cargo para buscar su reelección, en los pasillos del Ayuntamiento se escucha lo contrario, pues parece ser que ven con mejores ojos al director de Promoción Económica, Gabriel Díaz Arredondo. Pero mientras los rumores van y vienen, el tiempo corre y la fecha límite casi llega, pese a que Ortiz Sánchez no quiera decir si buscará reelegirse o no. A ver qué decide el presidente cuando ya esté encima la fecha, ojalá no salga mal, porque al parecer tiene muchas promesas de campaña qué cumplir todavía.

Las palabras se las lleva el viento. El desespero ya ha invadido a los productores cacahuateros en Mocorito, pues a pesar de que se dice que ya se consiguieron apoyos y el recurso está listo para ser entregado, no ven para cuándo pueda hacerse. Y es que el líder de los cacahuateros, Silvestre Valenzuela Parra, señala que todo ha quedado solo en palabras y los productores ni siquiera le han echado fertilizante a sus cultivos. Además les cobraron por primera vez el permiso de siembra, el cual han aceptado sin reclamar con tal que les paguen los apoyos, y no hay respuesta.

Sigue el peligro. A quienes al parecer les ha interesado muy poco la situación en las que se encuentran los niños de la escuela rural El Chinal son a las autoridades municipales de Mocorito, encabezadas por Guillermo Galindo, ya que hace algunas semanas la maestra del plantel alzó la voz pidiendo el techo y gran parte de la infraestructura sean reparadas, ya que ésta cuenta con más de 40 años de haber sido construida, y es un peligro latente para los alumnos. Sería bueno se tomara importancia a cuidar estos detalles, ya que la naturaleza no avisa y un pequeño temblor podría causar un terrible accidente.

Como que le falta soltura. El tener un cargo por elección popular contempla una serie de actividades, como estar al frente del organismo y dirigirse a todos los socios, usuarios y delegados, sin embargo, esto es algo que a David Salazar no le advirtieron, pues después que fue electo presidente de la Asociación Ganadera Local en Angostura, pocas veces se le ha visto en eventos o dando la cara para sus agremiados. Inclusive cuando debe dar entrevistas a los medios de comunicación y le ponen los micrófonos o grabadora frente a él, como que le agarran los nervios y las palabras no le salen. Ojalá que a la hora de hablar para buscar recursos para la Ganadera no le ocurra lo mismo, pues es necesario que alce la voz en representación de los socios y así conseguir mejoras para ellos.