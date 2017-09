Los cambios no convencieron al público. En donde sorprendieron con las innovaciones fue en el acto del Grito de Independencia en el Pueblo Mágico de Mocorito, y es que el alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro acató muy bien la recomendación del secretario del Ayuntamiento, José Noé Contreras Avendaño, de realizar el acto protocolario en el templete y no en el balcón principal del Palacio Municipal. La gente no sabía dónde acomodarse al principio, si bajo el balcón o frente al templete del festival popular y, mientras, iban y venían. Eso sí, los comentarios que se escucharon entre los asistentes fueron de desagrado.

Pidió cuentas claras. Mucho se ha visto el trabajo que ha hecho el regidor priista de Salvador Alvarado, Jorge Sosa, por el deporte local, pero durante las sesiones de Cabildo poco se han escuchado sus participaciones, lo cual sorprendió esta semana, ya que hizo un cuestionamiento sobre las adecuaciones que se le harán al Museo de Pedro Infante. El edil le dijo al director de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto Mata, que busque que con estas instalaciones se pueda ahorrar energía; no obstante, recalcó que la tecnología ya estaba muy avanzada. Pero al finalizar, le exigió a Soto Mata que rindiera cuentas de todo el trabajo que se iba a realizar en dicha obra.

¿De qué era el acta? Tal vez sería que le ganaron los nervios, pero el presidente municipal de Angostura, José Manuel “Chenel” Valenzuela López, quien por cierto llegó vestido muy patriota, al incluir los tres colores patrios en su atuendo, fue el alcalde que este año se equivocó durante la ceremonia del Grito de Independencia, pues al momento de que se iba a dar lectura al Acta de Independencia, el mandatario municipal dijo que se leería el Acta de la Constitución. Se equivocó por poco más de siete meses de diferencia.

A aprovechar las oportunidades. Según comenta el presidente del Módulo de Riego 74-2 de Guamúchil, Samuel López Angulo, existe un déficit de agua muy grande, lo que hará la situación muy complicada este año a comparación del 2016, y llama a los productores a preparar los terrenos y así aprovechar las lluvias que se prevén para los últimos días del mes y comenzar así la siembra de frijol, para ahorrar la humedad y ahorrar el agua que sería utilizada en el primer riego; pero, ¿nadie se ha puesto a pensar qué pasará si los pronósticos de lluvias no se cumplen? Ahí las cosas sí se pondrán, como dijo el líder agrícola, muy complicadas.