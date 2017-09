¿Y las propuestas para su municipio? El regidor del municipio de Badiraguato, Fernando García Arredondo, ha hecho el comentario de dejar la presa Eustaquio Buelna con pase libre los viernes y sábados por la noche, pues en su perfil de Facebook hizo este comentario de que si de él dependiere, el lugar “volvería a la normalidad”, asegurando que se puede hacer con la debida vigilancia, pero si estando cerrada a la multitud y todavía cuando no se abría aún, se registraron desmanes, quién sabe cómo se pondría la situación si el Mirador regresara “a la normalidad”, como señala el regidor. Muchas propuestas y sugerencias hace el edil badiraguatense en Salvador Alvarado, pero, ¿y las propuestas para el municipio del que es funcionario?

No se cancela, solo cambia. Estos días se había especulado que la Expo Canaco 2017 no se llevaría a cabo, lo que generó una lluvia de críticas en redes sociales hacia el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) del Évora, Heriberto Sánchez Luque, quien ya aclaró la situación, y en vista de los festejos por el centenario de Pedro Infante, este año la sede cambiará al vecino municipio de Mocorito. Será la primera vez que en el Pueblo Mágico se lleve a cabo tan importante evento de los comerciantes, por lo que Sánchez Luque tendrá que meter toda la carne al asador si quiere un buen evento, que logre apaciguar las críticas e inconformidades de la gente.

Que lo sepa el mundo. Quien se vio muy activo en la entrega de documentos para la recepción de apoyos a los cacahuateros fue el presidente del Comité Municipal Campesino número 13 de Mocorito, Alfonso “El Güero” Acedo, quien al llegar a la mesa de entrega gritó a los cuatro vientos el trabajo que recientemente viene haciendo por su gremio. ¿Acaso busca en realidad el bienestar económico de los cacahuateros, o quiere tener ese sector bien amarrado por si se le presenta la oportunidad de seguir creciendo dentro o fuera del mismo? Solo el tiempo lo dirá.

¿Tendrá la intención? El tiempo para los nuevos comicios electorales está cada vez más cerca, y aún no se han escuchado nombres de quiénes podrían estar abanderando los partidos para el 2018, no obstante, es bueno recordar que desde hace tiempo atrás se especula que José Manuel “Chenel” Valenzuela López estará buscando una reelección, pero otras voces indican que el primer edil apuntará a algo más arriba; pues tal parece que una reelección más no aguantaría, esto luego que la ciudadanía no está conforme con lo realizado hasta el momento por la administración actual. Además no hay que olvidar que uno de los consentidos del líder del PAS en el estado es nada más y nada menos que el mismo tesorero del municipio, Alberto Rivera Camacho.