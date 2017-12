Que siempre no va. Quien se quedó vestido y alborotado, fue el presidente municipal de Angostura, José Manuel “Chenel” Valenzuela López, y es que luego de que hace unos días diera a conocer que se iba a tierras españolas, como que se arrepintió, pues de repente se soltó la noticia de que siempre no iba al evento de presentación de la tesis inspirada en su persona. Tal vez tenía que organizar muy bien su itinerario y algún compromiso en particular de esta temporada decembrina interfería en su viaje. Ni modo, ahí para la otra. De cualquier modo, su nombre va a sonar en un pequeño territorio del viejo continente.

Las intenciones. Y siguen saliendo mas aspirantes para el 2018, en esta ocasión, quien ha estado muy activo y ha tenido algunas reuniones con la sociedad angosturense, es Heriberto Tapia Armenta, y aunque es un fiel escudero del PRI en Angostura y tiene buena relación con el gremio agrícola, nada le garantiza que sea la mejor carta de su partido, ya que hay otros que también aspiran a la tan anhelada silla presidencial; mientras tanto, el líder agrícola se ha visto haciendo movimiento. Solo es cuestión de días para saber quiénes serán los que aparezcan en las boletas para las elecciones del 2018.

No se lo guardaron. Quienes sacaron a relucir una situación en la que, según ellos, un trabajador del área de Obras Públicas que había sido inhabilitado por 90 días, sigue cobrando su quincena, fueron los regidores Otoniel González y Reynaldo Leyva, del PAN y PRD respectivamente, pero luego, el trabajador al que acusaban salió a explicar las cosas y dijo que tenía un acuerdo con el alcalde, Carlo Mario Ortiz, de que solo laboraría hasta apoyarlo con la preparación del informe, lo cual cumplió y el jueves presentó su renuncia. Entonces, ¿quién tiene la razón?

Quejas y más quejas por la luz. Una de las quejas más comunes en los municipios de Sinaloa, es referente al alumbrado público y, de acuerdo con la ciudadanía, es éste el servicio que más problemas les acarrea como es el caso del municipio de Angostura, donde en los últimos días se han quejado por el mal servicio que existe en algunos puntos de la cabecera municipal, así como en otras comunidades más. Quien deberá hacer un llamado a sus trabajadores es el presidente municipal de Angostura, José Manuel “Chenel” Valenzuela López, para que Álvaro Camacho Beltrán y el personal de Obras y Servicios Públicos ataquen este problema antes de que se lleguen los días más concurridos y no hayan dando una respuesta favorable. Recordemos que aún cuando esta área se queda sin vacaciones, no tendrán el personal suficiente para poder atender todo un día antes de que la gente se encuentra disfrutando de los festejos decembrinos.