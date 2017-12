Se les hizo costumbre. A los que no les quedó de otra más que ceder a aportar la cantidad de 2 millones 500 mil pesos en calidad de préstamo a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa) fue a los del Ayuntamiento, presidido por Carlo Mario Ortiz Sánchez, pues de no suceder esto, los trabajadores de la paramunicipal prácticamente se estarían quedando sin aguinaldo. Ante esto, la regidora del PAS, Iliana Moraga Inzunza, expresó que eso de pedir dinero ya se les estaba haciendo costumbre, pues sabían que el Ayuntamiento respondería, “es tiempo de cambiar, no estamos para andar solucionando problemas que no nos corresponden”. Habría que estar atentos para ver cuándo la Japasa hace el pago del recurso al Ayuntamiento.

Con el ánimo por los suelos. Solo faltan unos días para que concluya la Colecta Anual de Bomberos Angostura y apenas han alcanzado a recaudar el 21 por ciento del total de la meta que tienen, lo que trae al personal desanimado y con incertidumbre sobre si podrán aumentar la recaudación en estos últimos días, ya que a decir del comandante de la corporación, José Humberto Romo, son los primeros 10 días cuando se observa el repunte, lo cual no se vio esta ocasión. Las cosas van mal, a tal grado, que suspendieron el boteo en varios puntos, pues nada más no estaba dando resultados. Tal vez, con suerte y podrían aplicar la misma medida que en Guasave, para extender la fecha y ver si la población los apoya más.

A ver a quién le toca. En el municipio de Angostura, específicamente en la comunidad El Molino, se están quejando de un problema que existe desde meses atrás y nadie ha tomado cartas en el asunto. Un grupo de productores tomó a bien hacer más grande el canal que corre a orillas de sus parcelas, pero toda la tierra la depositaron sobre la carpeta asfáltica, a pesar de esto, en un par de ocasiones han ido a bachear la zona, inclusive a pintar las líneas de precaución, y al llegar a ese tramo dejan de pintarla porque la tierra les impide continuar su labor. Aquí la incógnita es sobre quién caerá la responsabilidad de tomar cartas en el asunto, pues bien podría aplicar a Tránsito Municipal, a cargo de Adán Pimienta, o a la Dirección de Obras y Servicios Públicos, a cargo de Álvaro Camacho; pero el problema viene de hace meses y nadie se hace responsable.

Carrera de caballo y parada de burro. Hace aproximadamente dos meses que se dio inicio con la habilitación de un terreno en la comunidad Capomos, Angostura, con el fin de utilizarlo como nuevo basurón ante la problemática que existe en el otro, pero al parecer esto tuvo carrera de caballo y parada de burro, pues los trabajos quedaron detenidos debido a que la ayuda que la Comuna estaba recibiendo para sacar la tierra de parte de los módulos de riego, así como de algunas granjas, cesó al ver que la tierra no les servía, por lo que el trabajo está detenido y el basurón viejo sigue siendo utilizado. A ver qué tanto aguanta sin que vuelvan a presentarse problemas, debido a la poca capacidad que tiene.