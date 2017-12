Los de la vista gorda. Tal pareciera que la educación no mereciera mucha importancia para las autoridades educativas, encabezadas por Lizandro Sillas, y las municipales de Mocorito, al mando de Jesús Guillermo Galindo Castro, y más cuando se habla de infraestructura educativa, pues hace meses las directoras del kínder y la primaria de la comunidad El Valle comentaron que existen algunas carencias, como daños a los techos en algunas aulas de la primaria, rehabilitación de cerca y construcción de techumbre en el jardín de niños, sin embargo, nunca han sido atendidos, e incluso hasta la fecha los niños se tienen que preparar para el futuro en condiciones no óptimas. ¡A ver cuándo se dan la vuelta para la comunidad!

¿Quién tendrá la razón? El problema que existe en el basurón municipal de Alhuey cada vez se está poniendo más candente, cada uno de los involucrados ha dado su punto de vista, pero esto no se ha detenido. Los del Ayuntamiento dicen que no cuentan con el capital para tomar una medida de emergencia, los de la Jumapaang indican que en el estudio que se realizó al agua sale todo normal. Inclusive hasta la vocal ejecutiva de la Ceapas ha comentado sobre el tema y dice que no existe tanto problema como se indicó desde un inicio. Sin embargo, el presidente del Comité Ciudadano, Francisco Javier Nuño Carrasco, dice que ya están haciendo una serie de demandas para cada uno de los antes mencionados por no haber dado una respuesta favorable. La ciudadanía se encuentra dividida, porque algunos dicen que están muy bien las acciones que hace el Comité, pero otros más hablan sobre cosas políticas y nada más.

¿Y la puesta de pilas para cuándo? El que anda medio dormido mientras la ciudadanía se encuentra afectada es el director de Obras Públicas en Salvador Alvarado, Hugo Alberto Soto Mata, y es que la temporada de lluvias culminó hace meses, sin embargo, no se ha dado a la tarea de mandar raspar las calles del municipio; esperemos que se active en estos meses, porque el trabajo se le va a juntar, pues además quieren que les rieguen porque hay mucha polvareda.

Apretando el cinturón. Dura guerra habrá entre los agricultores, y es que a pecho abierto el actual presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, Mario Urías Cuadras, dio a conocer que tiene aspiraciones políticas para pelear por la presidencia de Angostura como todo el priista que es, sin embargo, quien también suena en los pasillos y aseguran le anda pisando los talones es Heriberto Tapia Armenta, presidente del Módulo de Riego V-ll.

El que no habla Dios no lo escucha. Ni para proponer o estar en contra de las acciones que se toman en Cabildo hablan los regidores Alma Rosa de Gamboa y Leobardo López Montoya, de Salvador Alvarado, y es que en lo que va de la administración sus participaciones han sido muy pocas.