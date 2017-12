Calladito. El que nada más escucha pero no dice nada es el expresidente panista Gonzalo Camacho Angulo, quien a pesar de que se ha rumorado pudiera buscar la diputación local por el Distrito 03, no se le ha visto activo realizando acciones donde promocione su imagen. ¿Será que acaso es muy bien portado y él sí sigue las reglas, o aprovecha cada paciente que acude a consulta para decirle en lo privado que le eche la mano para el 2018? ¡Ah!, pero lo que sí comparte es cada publicación que realiza su colega de partido, Armando Camacho, quien no deja día sentido en Facebook. ¿Será?

El aviso. Ya se dijo que para el día 28 de este mes la masa para tortilla aumentará, así lo dio a conocer la líder de los tortilleros en Salvador Alvarado, Xóchitl Mejía López, y aunque no aseguró el precio por kilogramo de tortilla subiría, es más que obvio que así será, ya que también argumentan que cada mes sube el gas. Habría que ver la reacción de la ciudadanía, porque ya se les hace caro el comprarla a 16 pesos. A ver si con este aumento no les bajan las ventas, porque ya se mira a personas que han optado por mejor prender la hornilla y torear la masa que darles de ganar a los tortilleros.

Pónganle una king size. El que anda buscando esquina es Samuel López Angulo, pues con tantos cargos que tiene ya no halla qué hacer, pues con eso de que es presidente del Comité Municipal Campesino número 20 de Salvador Alvarado y presidente del Módulo de Riego 74-2, claro que se le cansa la carreta, más aún porque anda muy activo desde hace meses y ahorita en diciembre cualquier pachanga sirve de pretexto para seguir figurando, por si su partido el PRI lo elige para la contienda electoral del 2018. Se dice que no la tendrá fácil, ya que hay muchos apuntados.

Ya casi y no les daban. Como buenos mexicanos, todo dejamos para lo último, pero donde de plano ya casi los dejaban sin Navidad fue a los trabajadores del Ayuntamiento de Angostura, ya que les pagaron el aguinaldo el último día estipulado por ley para entregar el beneficio. El retraso del pago no se sabe a ciencia cierta por qué pasó. ¿Acaso no alcanzaría el ahorro que tanto presumían que estaban haciendo en el Gobierno del Estado? Lo bueno que ya les dieron el dinero, que, por cierto, algunos se llevaron una gran cantidad, como el presidente municipal José Manuel “Chenel” Valenzuela, con eso de que es uno de los alcaldes mejor pagados del estado.

Urge un nuevo panteón. Quien ha perdido la preocupación por el bienestar de la ciudadanía es el secretario del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Roberto Valenzuela Leal, pues existe una exigencia y a su vez necesidad de las personas que buscan sepultar a sus seres queridos cerca de ellos, situación que se ve interrumpida, ya que en los camposantos no hay espacios disponibles, y aunque ya se ha tocado el tema en la mesa de Cabildo, no ha trascendido. ¿Será que el Ayuntamiento no tiene un terreno para esto, o no es un tema de relevancia para la actual administración que encabeza el presidente Carlo Mario Ortiz Sánchez?