Supo aprovechar. Dicen que en la política nada es casualidad, y lo que tampoco es casualidad son las notorias aspiraciones que tiene el tesorero del Ayuntamiento de Angostura, Alberto “El Capy” Rivera Camacho, por buscar la silla presidencial del municipio costero, tanto es su interés, que hasta gorras mandó hacer con su nombre, supo aprovechar el momento de la controversial pelea del alcalde José Manuel “Chenel “ Valenzuela contra Jorge “El Travieso” Arce para exhibirse con ellas, y no nada más fue él quien la portaba, sino un grupo de amigos muy allegados al actual militante pasista.

¿Y las sanciones? Como que el coordinador de Protección Civil en Salvador Alvarado, Luis Alberto Gastélum Camacho, debe de hacer su trabajo muy riguroso, pues mucho se habló que iban a sancionar a aquellas personas que vendieran pirotecnia, sin embargo, parece ser que no se está haciendo, porque por las calles se escuchan muchos detonantes fuertes. Ojalá se activen y se pongan las pilas, porque algunas personas podrían salir severamente lastimadas.

A ver si no se queda esperando. Como todos los años, una de las problemáticas que presentan los agricultores que siembran garbanzo es el tan famoso robo hormiga, y aunque el líder de los productores de la región del Évora, Mario Urías Cuadras, pide y pide vigilancia, todos los años lo dejan vestido y alborotado, ya que las autoridades de Seguridad de Angostura no se mira que detengan a alguien por el delito de robo. ¿Acaso la petición ya se volvió monótona? Se espera el actual director de Seguridad Pública Municipal de Angostura, Juan Antonio Martínez Guerrero, sí ponga importancia al tema, porque deja muchas mermas a los agricultores.

Sin respuesta. El que se puso a temblar cuando le preguntaron sobre qué proyectos trae para levantar el Partido Acción Nacional fue el actual dirigente municipal José Hipólito Arellano Quintero; solo comentó que trabajará mucho, pero no dio a conocer algún plan estratégico. A la mejor y ya presiente que se ocupa una obra divina para que todos los militantes se pongan de acuerdo y jalen el mismo rumbo, ya que se rumoró dos que tres grupos de militantes no estuvieron de acuerdo con su nombramiento. Esperemos y estas broncas internas no debiliten al partido, porque de que van a ocupar sumar gente, van a ocupar.

Mucho escándalo, poca asistencia. Quien no logró conseguir llenar el estadio de beisbol Alberto Vega Chávez, en Guamúchil, fue el primer edil de Angostura, José Manuel “Chenel” Valenzuela, y aunque fue mucha la publicidad que se le invirtió a la pelea contra Jorge “El Travieso” Arce, fueron muy pocos los que atendieron la invitación. ¿Qué habrá pasado? ¿Influiría la lluvia que cayó? Lo que sí se puede confirmar es que más que ser una pelea, fue un espectáculo de circo, donde la intención era hacer reír. Esperamos y pronto estén cumpliendo con lo que prometieron hacer con el dinero recaudado.