La estrella fugaz de “Chenel”. Aprovechando sus vacaciones, el alcalde de Angostura, José Manuel “Chenel” Valenzuela López, se fue a Hollywood, desde donde publicó un peculiar video en el Paseo de la Fama, en el que aparece junto a una estrella con su nombre y asegura que él es un actor de la política, pues hay actores que son políticos, así como que su estrella es fugaz. Tal vez aprovecha su estrella fugaz y pide un deseo, como el de conseguir una candidatura para el próximo proceso electoral del 2018.

Por qué no demandar. Aunque el número de tomas clandestinas de agua potable en Guamúchil se ha reducido de mil a 300 este año, quienes faltan han sufrido el corte del servicio pero reinciden en dicha acción. Por esta situación, el gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa), Manuel Beltrán Urías, señala que están trabajando en la conscientización para tratar de llegar a un acuerdo con estos usuarios, lo cual, al parecer, no ha rendido el fruto esperado, por lo que hay que analizar si se puede recurrir a las demandas para regularizar el servicio. ¿Por qué no hacerlo y evitar que se sigan instalando tomas clandestinas?

Oídos sordos. Y referente a la Japasa, bien dice el dicho que al sordo hay que gritarle, pero hay quienes que por más que se les diga, pareciera que ponen oídos sordos, tal es el caso del gerente de la Japasa, Manuel Beltrán Urías, a quien se le pidió con oficio y todo que reparara el problema de drenaje en la colonia Cuauhtémoc, pero lo peor del caso es que de eso han transcurrido alrededor de seis meses y nada. De no solucionarse pronto, un simple problema de fuga de aguas negras podría derivar en problemas de salud, debido al fuerte foco de infección en que se ha convertido, pues los vecinos comentan que ya han empezado a surgir enfermedades.

A ver si por las malas. Una constante en los últimos días del año es ver principalmente a menores de edad manipulando pirotecnia de diversos tipos, esto a pesar de las campañas que realiza Protección Civil, pues a raíz de estos artículos se han originado muchas tragedias. El reflejo de esto, según el presidente del Consejo de Cruz Roja Angostura, Ímuris Higuera Araujo, son los 20 casos de niños lesionados por el uso de pirotecnia durante estos días festivos de diciembre, cuatro de ellos con heridas más fuertes. Ante tal situación, surge la incógnita de si las autoridades están realizando bien su trabajo, o de plano tendrán que aplicar sanciones severas a quienes vendan pirotecnia, pues al parecer, así por las buenas, no entienden.