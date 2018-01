Casi 40 minutos de balazos. Una de las problemáticas sociales que tomó fuerza en el inicio del año en Guamúchil, fue la de los disparos al aire que se efectuaron desde escasos minutos de la llegada del nuevo año hasta pasadas las 00:30 horas del día 1 de enero, misma que, afortunadamente, no ocasionó daños a ningún ciudadano y, de acuerdo con el presidente municipal Carlo Mario Ortiz Sánchez, esta acción es parte ya de una cultura, la cual no se ha podido controlar, pero que sabe perfectamente que existe. Sería bueno que se intensificaran los rondines por las colonias donde se dio el reporte de disparos, para ver si así se evita que se sigan presentando este tipo de situaciones, que podrían ocasionar una pérdida humana, y es que esta ocasión los disparos y ráfagas sonaron durante casi 40 minutos en distintos puntos de la ciudad, a pesar de las campañas previas de conscientización. ¿Será que hizo falta la presencia de la Policía Militar para controlar esta situación?

No llegan a la meta. Para el comercio local no fue posible cumplir con la meta del 2017, pues a decir del líder de la Canaco del Évora, Heriberto Sánchez Luque, solamente consiguieron un 70 por ciento de ésta, a diferencia del 2016, que, asegura, sí fue un buen año. Los comerciantes tendrán que encontrar la forma para evitar tener pérdidas y sacar sus pasivos, pues aunque cumplieron con más de la mitad, un 70 por ciento, no los satisface por completo.

La motivación. Aunque constantemente se aplican descuentos a los contribuyentes en el pago del impuesto predial en busca de que se pongan al corriente, en muchos casos no los aprovechan, y es por ello que el Gobierno Municipal busca la manera de incentivar a la gente para que pase a pagar, por lo que en esta ocasión el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez hizo el anuncio de la rifa de un vehículo modelo 2018 entre los contribuyentes cumplidos. A ver si con esta manera de incentivarlos acuden a ponerse al corriente, pues si no a ver qué otra manera encuentran para conseguir que realicen sus pagos.

El golpe de cada inicio de año. Los productores agrícolas pasan cada año por una difícil situación, la cual tiene qué ver con la alta demanda a los insumos y el alza del dólar, el cual se encuentra arriba de los 19 pesos y, aunque el dirigente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora (JLSVVE), Mario Urías Cuadras, menciona que es algo cíclico, no deja de ser preocupante para el gremio, pues los insumos resultan muy caros, por lo que tendrán que pensar en alguna estrategia que les permita disminuir los costos en busca de obtener mejores ganancias ante un duro panorama.