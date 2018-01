Los dejaron esperando. Los que se quedaron esperando durante todo el 2017 la sesión que tendría que haber efectuado la Coordinación Municipal de Dispacitados en Salvador Alvarado, fue el gremio de los más de mil discapacitados que se encuentran en el municipio, pues asegura la presidenta de éste, María Laura Soto Lugo, que no se le dio interés para sesionar y así escuchar las múltiples necesidades que se tienen. Dice que de parte de las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez, solo quedaron en dar una fecha para la reunión, la cual nunca llegó, y después dijeron que eran muy pocos los días que se tenían de la administración. Mientras son peras o son manzanas, uno de los sectores más vulnerables y que requieren de mayor apoyo está quedando sin voz ni voto en Salvador Alvarado.

¿Semáforos pintados? Al parecer, para muchos de nada sirvió que instalaran semáforos en los cruces como el del bulevar Morelos y la carretera a Mocorito, pues parece que éstos están pintados, ya que hay automovilistas que buscan la manera de burlar las luces rojas y cruzar, a pesar de saber que pueden provocar un percance. Asimismo, es poca la vigilancia que se observa por esos lugares, pues al menos ahorita que hace poco tiempo de la instalación de los mismos, el comandante de Tránsito, Nedel Ruiz, tendría que mantener el orden y hacer respetar el reglamento antes de que ocurra un accidente, pues de lo contrario, de nada habrá servido tanto esfuerzo por exigir los semáforos y la larga espera para ver concretada la petición.

Alma de niño. En repetidas ocasiones el alcalde de Angostura, José Manuel “Chenel” Valenzuela López, ha señalado que tiene alma de niño y esta ocasión lo demostró, al celebrar el primer día del 2018 con el encendido de un fuego artificial, para pasar por encima de las chispas y luego colgar el video en sus redes sociales. Qué bien que se divierta, pero ante tantas tragedias que han ocurrido con los menores por el uso de pirotecnia, al menos les hubiera enviado el mensaje que no lo hicieran ellos.

No hay respeto. La seguridad no debe ser un tema que pase a segundo término, principalmente en el primer cuadro de la ciudad, ya que luego de la remodelación de la plazuela Pedro Infante, las autoridades municipales mostraron especial interés en mantener este sitio en buenas condiciones, lo cual ha sido muy difícil de cumplir y eso se ve reflejado en ciertos aspectos, pues simplemente existe la prohibición de no subir motocicletas a la plazuela y mucha gente lo hace, además de haber destruido dichos letreros. El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Daniel Torres Hernández, tendrá que implementar medidas que ayuden a disminuir este tipo de acciones y así mantener el orden en el Centro de la ciudad.