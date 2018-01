No es misión fácil. Ahora sí que la situación se podría poner más tensa con el Grupo Auténtico del PRI, cuyos miembros buscan evitar la reelección del alcalde de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, pues ahora que ya las precampañas están a la vuelta de la esquina, han comenzado a intensificar su campaña de no reelección y hasta enormes espectaculares se comienzan a ver en la ciudad en busca de dar a conocer su causa. A ver si el alcalde, aun así, buscará la reelección, pues se avizora mucho divisionismo al interior del tricolor.

Hay que aprovecharlo. Mucho se había hablado de poner en marcha el edificio de Seguridad Pública en Guamúchil, el cual comenzó a construirse en el año 2013, siendo presidente municipal Gonzalo Camacho Angulo. Administraciones pasaron y todos con la bandera de invertirle más a la obra, cosa que no sucedió. Actualmente el edificio fue asignado en comodato al SAE, bajo la autorización del presidente municipal Carlo Mario Ortiz Sánchez, y está bien que se aprovechen los espacios, lo que sí no es bien visto es que se haya perdido el interés por rescatar una obra que es de suma importancia, pues nunca comenzó siquiera a desempeñar la función para la que fue construido. A ver si esto no llega a ser una carga en sueldos para el municipio, ya que ahí laboran más de seis personas como veladores.

No hubo suelo parejo. Tal parece que el plan emergente de bacheo que pusieron en marcha días antes de las fiestas decembrinas en Angostura, solo fue para aquellos más notorios y que podían causar una mala imagen para los turistas o cientos de paisanos que llegaban al municipio costero, pues solo había que viajar hacia alguna comunidad alejada de la cabecera, como Batury, Playa Colorada y hasta Campo Plata, donde era notable que ahí este plan ni llegó. Sin embargo, esto también se pudo observar en algunas de las calles más transitadas de la cabecera municipal. Entonces, ¿de quién fue el fallo o quién decidió dónde sí y dónde no aplicarlo? ¿Acaso fue el presidente José Manuel “Chenel” Valenzuela López o, en su caso, el director de Obras y Servicios Públicos, Álvaro Camacho Beltrán? Lo que sí, es que aquella persona que tomó la decisión, hizo muy mal en querer quedar bien con unos y con otros no, que al final esos otros son quienes pagan impuestos en el municipio.

Sanciones en el aire. Según lo dijo el líder de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora (JLSVVE), Mario Urías Cuadras, se estarían aplicando sanciones a quienes utilicen aviones fumigadores y no respeten las reglas, pues son muchas las quejas que algunas personas han externado, ya que en ocasiones el líquido fumigante termina cayendo en zonas habitadas y esto puede resultar perjudicial en la salud humana. A ver si es cierto que se ponen estrictos, pues en comunidades de Angostura es común que cuando se realizan este tipo de trabajos haya algunos afectados.