En la gestión. Dicen que el interés tiene pies, y en Angostura parece que hay mucho y de sobra, y es que por primera vez se sabe que el tesorero municipal Alberto “El Capi” Rivera sale a la Ciudad de México junto con el alcalde José Manuel “Chenel” Valenzuela a gestionar obras de pavimentación para el municipio de Angostura. O de plano andan muy atrasados o muy adelantados con estas acciones, el caso es que la jugada les brinda buenos resultados por donde se la pongan. Lo malo es que hasta ahora se sumaron en acciones en la gestión, cuando ya tienen 15 meses y hasta ahora se sabe que acuden a estas acciones juntos.



¿De vacaciones? Quién fuera regidor, que además de negarse a cumplir la reducción de sueldo que se dijo se aplicaría al llegar a Cabildo, también goce a plenitud los horarios de llegada a la oficina, solo asistir a Cabildo y en horarios laborales tener permisos de ausencia para vacacionar, tal como lo hace el regidor por el PAS, Heriberto Sánchez Camacho, quien desde el pasado miércoles no se ha presentado ante la oficina de regidores, donde se desconoce si tiene un permiso de ausencia, porque no ha ido; por lo pronto, presume su viaje a Chiapas, y hasta ahora no se conoce que tenga un viaje de trabajo.



Otros usos. Aun cuando hubo intención de Sandro Navarro Montoya de anunciar las cuentas de las fiestas del Carnaval Guamúchil 2018, se ha generado una serie de especulaciones, porque se dice que tiene un resumen en números rojos. Sumando a esto, se dice que en algunas fiestas particulares se ha visto que están siendo decoradas con figuras que formaron parte de algunos carros alegóricos que el patronato, encabezado por Sandro Navarro, hicieron y que recorrieron el emblemático bulevar Antonio Rosales. Aquí la duda es si éstos están siendo rentados o simplemente cualquier ciudadano de buenas a primeras puede solicitar al patronato lo que ocupe para hacer más espectacular su fiesta. En dado caso de que se estén percibiendo ingresos extra por este tipo de servicios, sería bueno lo incluyeran en el informe, ya que de no ser así, quedará muy lejos la transparencia.



Mano dura. Cuando Wilfrido Bejarano Lerma informó sobre el deseo de ser el presidente del Módulo de Riego 74-1 en Angostura, saltaron a la luz comentarios en favor y otros más cuestionando cómo sería, pues lo que pedían era alguien con mano dura para las decisiones importantes, además los productores se encontraban cansados de venir de una pésima administración. Pero como dice el dicho: ‘No hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague’, es ahora el momento en que Bejarano Lerma tendrá que demostrar de qué está hecho, pues deberá aplicar sanciones a las personas que, primero hicieron caso omiso a que no sembraran porque no había agua para el P-V, y ahora con aquellos que a pesar de haber sembrado, están robando el vital líquido sin importar lo que las autoridades del módulo digan. ¿Será acaso que se impondrá, o dejará que los productores se le suban a los hombros? Por lo pronto, la moneda está en el aire y debe tomar una decisión y aceptar las consecuencias que conlleve.