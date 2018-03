Frijol por la cuota de peaje. Las protestas e inconformidades no cesan en el sector agrícola, y es que los productores de frijol, ante el bajo precio del grano, buscarán hacer presión el día de mañana en la caseta de cobro de la autopista Benito Juárez, en Alhuey, Angostura, donde prácticamente cambiarán el pago de los automovilistas por el producto. Constantemente el líder de la Coalición de Organizaciones Campesinas y Populares de Sinaloa, José Guadalupe Guillén Rentería, ha estado al frente de las manifestaciones y protestas de los productores debido a que no han conseguido un buen precio para sus granos. Es por esto que mañana aplicarán una nueva modalidad de protesta, recaudando ellos el pago de los conductores y a cambio les entregarán una bolsa de frijol.



Va de nuevo. Quien nuevamente se apunta para buscar un puesto de elección popular en la contienda de este año es el exdirigente y militante del PRI en Salvador Alvarado, Idelfonso Urías, quien desde hace ya varios procesos electorales está anotado para aparecer en las boletas y este año quiere ser tomado en cuenta. Esta ocasión pretende abanderar al partido por la diputación local para el Distrito 09, a ver si ahora la suerte le sonríe. Todavía falta mucho camino por recorrer en esta contienda.



Está que se va... Una nueva fecha ha puesto José Manuel Valenzuela López para renunciar al cargo que actualmente tiene en Angostura como presidente municipal, y buscar así la candidatura a la diputación por el Distrito 09, que comprende Salvador Alvarado y Angostura. Cabe recordar dos cosas: Una, es que “Chenel” Valenzuela fue electo por el PAS, y la otra es que el Congreso del Estado cuenta con mayoría priista. Por tal motivo existe la posibilidad que aquella persona que entre por el presidente cuando renuncie sea un priista de nueva cuenta, y a pesar que “Chenel” Valenzuela dice que no cree que esto pueda pasar, por la negociación que ha tenido Héctor Melesio Cuen Ojeda, se le debe recordar que en esto nada está dicho, y si por ahí se da algún enroque, puede que otro gallo esté cantando en el municipio costero.



Donación voluntaria. Durante la inauguración oficial de la Colecta Anual de Cruz Roja Angostura el alcalde José Manuel “Chenel” Valenzuela tomó por sorpresa a los funcionarios municipales, diciendo que donarían un día de su sueldo para la causa de la benemérita institución. Asimismo, debido a lo que representa esta actividad, les dijo que no se escondieran para que apoyen esta causa. Cabe mencionar que ya el Ayuntamiento hizo la donación de 50 mil pesos de parte de los trabajadores de confianza. ¡Ah qué “Chenel”!, parece ser que tomó a sus funcionarios totalmente desprevenidos.