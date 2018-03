¿Comerá rábano? La que parece que pudiera ocupar por segunda ocasión una silla en Cabildo es la exregidora por el PRD, Patricia Dautt Reyes, quien durante el encuentro que tuvieron en la Ciudad de México su nombre salió en la tómbola para la primera posición en regiduría por el partido Morena, además se encuentran Rosa Armida Zayas y Beatriz Morales López, mientras que por el género masculino están Luis Enrique Bojórquez, Enrique Villalba y Narciso García Quintero, mismos que se deberán negociar con los miembros de la alianza, pero los que se asegura sí pudieran aparecer en la boleta son Patricia Dautt y Luis Enrique Bojórquez.



Tiempo de bonanza. Los que ahora aprovechan y disfrutan de la visita de los comités municipales de los partidos son los vecinos de las colonias y comunidades, quienes además de ver a los dirigentes, aprovechan para pedirles un apoyito extra para la colonia. Los que sí andan muy activos limpiando y pintando árboles son los integrantes del Comité Municipal del PRI, encabezados por Marcos René Palafox Parra, a quien se le miró sudando la gota gorda pintando junto con todo su equipo. Lo que sí aseguran los vecinos es que estos tiempos es cuando se les ve, porque se acaban los tiempos electorales y no se les vuelve a ver ni de por favor por sus calles para arreglarlas.



Sin control. La líder de los tortilleros, Xóchitl Mejía López, dice el precio oficial de la tortilla es 17 pesos, situación la cual se torna un poco confusa, ya que en algunas tortillerías dan el kilogramo a 16 pesos, otras lo manejan a 17 pesos y hay quienes hasta en 17.50. La interrogante es: ¿En realidad cuál es el precio oficial?, ya que la falta de organización en el gremio ha estado afectando a los ciudadanos que día con día acuden a efectuar sus compras. Entonces si el precio lo pone cada propietario y cada vendedor ambulante, la problemática es mayor, ya que no existe un verdadero liderazgo. A este tema se le añade el ambulantaje, mismo que la líder dice no está permitido, pero el cual se mira de manera constante en las calles y en donde se asegura quienes deben de poner orden son las autoridades municipales. Sería bueno se reunieran los integrantes de la Unión de Tortilleros para determinar el precio que se manejara de manera igualitaria en cada establecimiento, ya que de no ser así, la competencia desleal seguirá entre el mismo gremio.



Siempre en las mismas. Para los productores del estado de Sinaloa las promesas han sido la base desde hace tiempo atrás, éste es un tema ya demasiado sonado, sin embargo, a pesar de los reclamos, reuniones, charlas, manifestaciones, toma de casetas y más, no han podido llegar a un acuerdo entre productores, autoridades del campo como Sagarpa, y más. En repetidas ocasiones los productores han tocado el tema del gran daño que están haciendo los “coyotes”, pero esto es algo que las autoridades no tienen pensado tocar. No es grato recordar que aún existen deudas a productores por sus cosechas desde el ciclo 2015-2016, así como las consiguientes hasta la fecha. Como si fuera poco, el frijol y garbanzo no han estado alcanzando el precio justo, por lo tanto la agricultura está dejando de ser redituable. ¿Acaso será que el titular de la Sagarpa, José Calzada Rovirosa, así como Juan Enrique Habermann Gastélum, no están tan interesados en sanear este problema?, o son indicaciones que están siguiendo de las autoridades o de los mismos “coyotes”. Nada se sabe, pero lo que está claro es que los productores cada vez están más amolados.