Hasta ahora el crecimiento. En donde se pusieron las pilas y bien puestas nomás para dar el ejemplo es en el Cuerpo de Bomberos Guamúchil, y es que luego de años de permanecer estancados y sin mayor crecimiento, la sorpresa pudieran dárselas este día. Ayer el comandante, José María “El Tigre” Valenzuela, se encontraba en Estados Unidos realizando el pedimento de legalización de maquinaria que se entregará a la institución con recurso obtenido durante la colecta anual. La otra sorpresa que reciben es que el presidente del patronato, Víctor Alfredo González, se encuentra en la negociación de dos subestaciones que se ubicarán en las zonas Sur y Norte de la ciudad, con la finalidad de estar en disposición de ahorro de tiempo para atender las emergencias. Ejemplo que deja en claro que en las administraciones anteriores no se avanzó mucho y no fue por falta de recursos sino por voluntad.



La lealtad. Qué tanto valdrá la pena la lealtad que muestra la exalcaldesa de Salvador Alvarado, Liliana Cárdenas Valenzuela, luego que no aceptara la condición que el Partido Nueva Alianza (Panal) estableció como nueva regla para que abanderara la búsqueda de la diputación federal por el Distrito 03. Pese a que se buscó negociar en la Ciudad de México con el líder nacional del Panal, pero resaltó más la intención de acumular votos y rescatar al partido, razón por la que no se concretó la negociación. Lo que ahora queda esperar a la exlíder de la Ceapas es que el PRI valore esa lealtad que pareciera que la tiene sentada a la banca, aun cuando su cuadro de trabajo para el proceso electoral ya se tenía establecido, listo nomás para arrancar. La que pudiera no respetar color con tal de subirse a la candidatura es Mayra Gisela Peñuelas, quien ya dijo que cumplirá con todos los requisitos que indica el Panal.



Tiembla Navolato. En el municipio costero de Navolato se mueve la tierra en la zona del tricolor, pese a que todos los líderes de los sectores habían establecido un pacto de alianza y de apoyo a Rossy Rodríguez para que asumiera la candidatura, parece indicar que ya hay entes con mayor poderío que pudieran incomodar la aspiración de la navolatense, y se asegura que por debajo del agua ya se generan acciones que van encaminadas a removerla y colocar a alguien más. Aquí las fuerzas internas se mueven con intensidad, y hay más quienes abrazan el árbol de Rossy para que sea ella quien permanezca en esta búsqueda de la presidencia municipal de Navolato.



Va para atrás. Luego que algunos estados como Chihuahua, Sonora y Sinaloa anunciaran la proyección en plazas públicas de la serie final de Dragon Ball Super, les llegó de golpe la negación que hizo de manera pública la empresa de animación Toei Animation. En Sinaloa el Instituto Estatal de la Juventud en coordinación con las direcciones en Culiacán, Ahome y Salvador Alvarado convocaban hace unos días para presenciar el capítulo en la plaza principal, sin embargo, con la declaración hecha, en la que no autorizaban ninguna publicación de los capítulos finales, les derrumba la ilusión a varios fans. Por lo que ahora en Salvador Alvarado el director del Instituto Municipal de la Juventud, Juan Carlos Vega Lugo, deberá deshacer la invitación que se hacía a la proyección gratuita y en la que se pretendía hasta premiar a los fans.