Muy entretenido. El que tendrá todo el día muy ocupado es el regidor por el PRD, Otoniel González, y es que luego que acudiera el presidente del Patronato del Carnaval Guamúchil 2018 a presentar su informe ante Cabildo, éste le dijo que no era lo que se había pedido y que él esperaba el reporte por escrito. Pues resulta que desde ayer muy temprano le llegó a la oficina de regidores todo un paquete de 300 hojas del informe de todas las actividades que se realizaron, así como el detallado informe financiero. Por lo que estará buena la ‘chamba’ que tendrá para revisar el informe, y aun cuando se le preguntó que si iba a recibir el apoyo de los demás regidores, Otoniel señaló que la respuesta debe ser dada por él, quien fue que lo solicitó.



Sin ser contemplados. La crisis en el sector ganadero que se ha generado en los últimos días por la presencia de la sequía temprana es una situación que afecta de manera económica al productor, y pese a ello pareciera pudieran quedar fuera de la intención de crear el Instituto Mexicano de Seguro Agrícola, Pecuario, Silvícola, Pesquero y Acuícola. La iniciativa que busca tener mecanismos de defensa que garanticen una inclusión financiera y de gestión de riegos que ha presentado el diputado federal Evelio Plata aseguran los ganaderos que los dejan fuera, y que en este sector requieren también del apoyo para el seguro debido a que son afectados de manera considerable por el clima.



No hay denuncia. Mientras comerciantes de la ciudad revelan videos y denuncian en redes sociales que han sido objetos de robo y exponen a los presuntos ladrones, los empresarios no se han dado el tiempo para acudir a presentar la denuncia. El director de Seguridad Pública, Jaime David Silva García, asegura que nomás no tiene registro que hayan acudido a presentar la denuncia. ¿Entonces, cómo? Si no hay acción, menos habrá resultados.



Renovación. Tras el anuncio que hizo el actual presidente de la Cámara Nacional de Comercio del Évora, Heriberto Sánchez Luque, de no buscar la reelección, se dio el proceso para que Elena Villarreal y Carlos Armando Gaxiola busquen la presidencia. Este día en las instalaciones se realizará la asamblea, en la que se elegirá a uno de estos comerciantes para buscar la dirigencia.



Hartazgo. Duro y a la yugular fue el mensaje que se envió desde la sindicatura de Alhuey a la presidencia municipal en Angostura, en especial para José Manuel “Chenel” Valenzuela López, quien en pocas palabras, se le indicó que el que tiene tienda que la atienda, si no, que la venda. Francisco de Asís Salas, vecino de la sindicatura, ya no aguantó más los problemas de contaminación que se han estado presentando por el basurón municipal, aclaró que el presidente debe renunciar lo más pronto posible y no para ir por la diputación local del Distrito 09, sino que deje por completo la política, y textualmente indicó que ya no da para más y que es un incompetente. ¿Acaso todo esto le estará bajando puntos al presidente municipal para cuando vaya a ir por la diputación, o es que a la gente se le olvida rápido todo?Lo que sí está claro es que en Alhuey ya no sienten el mismo cariño por el alcalde que años atrás.